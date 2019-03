Mas sobre la consulta: "Encontraremos la solución para esquivar cada escollo"

"A cada escollo que se vaya encontrando en este camino, encontraremos la solución para esquivarlo", ha afirmado Mas este miércoles durante la sesión de control al Gobierno catalán en el Parlament después de que el Constitucional anulase la Declaración soberanista.

Tras la "previsible y absolutamente innecesaria" anulación de la la Declaración de soberanía, sigue habiendo margen para que las demandas catalanas vayan adelante, por lo que ha instado al Congreso a aprobar el 8 de abril la propuesta del Parlamento catalán de delegar la competencia para convocar y organizar consultas.

Por otra parte, y en una entrevista grabada el presidente de la Generalitat de Cataluña considera que el Reino Unido tiene "un sentido democrático más profundo que España" y que por eso ha aceptado un referéndum de independencia en Escocia, a diferencia de lo que ocurre con Cataluña.

"España es una democracia, esto no hay que dudarlo. Pero no tiene el mismo poso que la democracia británica. Ésa es la realidad", señaló en una entrevista al canal de televisión "Euronews" en la que califica de "delirante" una comparación entre el caso catalán y el de Crimea.

Algo que, a su juicio, "atenta no sólo contra la Historia (...) sino también contra la voluntad mayoritaria presente de los ciudadanos catalanes". La referencia a Crimea tiene lugar por las declaraciones del ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que el 17 de marzo afirmó que hay "paralelismo" entre la consulta catalana y el referendo organizado en esa república autónoma ucraniana, considerado "ilegal" por violar la Constitución ucraniana y la legalidad internacional.

"No tiene nada que ver: En Crimea no había un Gobierno elegido a través de unas elecciones para hacer un referéndum. En Cataluña sí. En Crimea no hay ausencia de coacción. Y en Cataluña no hay coacción de ningún tipo (...), hay pacifismo total".

El presidente catalán puso también en duda el diagnóstico del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, de que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea.

En el Tratado de Lisboa "no se prevé un caso así. (...) Dicen eso pero no dicen qué precedentes porque no los hay", argumentó antes de afirmar que "los derechos de ciudadanía asumidos desde hace muchos años por parte de los ciudadanos escoceses o los catalanes (...) no se pueden anular o sacar de la noche a la mañana".