Rubalcaba y Homs critican las comparaciones de Margallo entre Crimea y Cataluña

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado este martes al Gobierno central no centrarse en paralelismos sobre Crimea y Cataluña, sino en dialogar sobre la situación política catalana para encontrar una solución negociada.



Lo ha declarado a los periodistas tras reunirse en la sede del PSC con su primer secretario, Pere Navarro, y los líderes de CC.OO. y UGT de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep Maria Alvarez, a quienes ha expuesto el plan del PSOE para Cataluña, que es una reforma "consensuada" de la Constitución, mientras que ambos sindicatos le han avisado de que el derecho a decidir es condición sine qua non para cualquier salida.



Al preguntársele si la situación es equiparable a la de Crimea, Rubalcaba ha respondido: "No sé si es la mejor comparación. Creo que hay que hablar de lo que está pasando en Cataluña. Mirar afuera está bien, pero me parece que lo que falta es diálogo dentro, entre nosotros".



Ha reivindicado que su partido está "intentando" este diálogo, y ha recordado que ya ha hecho varios viajes a Cataluña para tener reuniones que no son públicas con sindicatos -este martes- y con patronales y empresarios -el 6 de febrero-.



"No vengo sólo a Cataluña a exponer lo que creo, vengo a Cataluña a escuchar lo que los catalanes quieren decirle al partido socialista", ha sentenciado el secretario general del PSOE.



El conseller de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha dicho estar "preocupado" por el "ridículo continuo" del Gobierno que, a diferencia de otros ejecutivos "serios del mundo", compara el caso catalán con el de Crimea cuando, a su juicio, no tienen nada que ver.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, se ha mostrado especialmente crítico con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que ayer vio "paralelismo" entre el referendo de Crimea y la consulta soberanista de Cataluña y hoy ha vuelto a referirse al asunto al avisar, en alusión al sondeo de CEO, que no se trata de "un asunto de mayorías o minorías sino de legalidad o ilegalidad internacional".