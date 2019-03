Mas constató en la reunión con Rajoy que están en "las antípodas" en cuanto a la consulta

El presidente catalán, Artur Mas, ha admitido que en su reunión con Mariano Rajoy constató que estaban "en las antípodas" en cuanto a la consulta, aunque el president no piensa que su proyecto afecte la colaboración entre gobiernos en otros ámbitos porque "el diálogo no tiene fecha de caducidad".

"No quiero crear ilusiones ópticas, hablamos sobre esto -la consulta- con Rajoy pero no hubo ningún tipo de acuerdo más allá de que debemos dialogar, pero muy remotamente puede haber acuerdo porque él no quiere que haya consulta y yo sí", ha afirmado Mas en su balance de los primeros cien días del actual Govern, en el transcurso del cual ha insistido que "mantiene el rumbo" de celebrar la consulta de autodeterminación.

Pese a las "divergencias" con el jefe del Gobierno español, Mas ha manifestado que el diálogo "no tiene fecha de caducidad" y ha anunciado que habrá más reuniones con Rajoy, que se celebrarán con la misma discreción que la primera.