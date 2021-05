Más catalanes en contra de la independencia que a favor, según el último sondeo

El 48,7% de los catalanes no quieren que Cataluña sea un estado independiente, mientras que el 44,9% sí que quieren la independencia. Mientras, el 4,8% no tiene una opinión clara al respecto y el 1,6% no contesta, por lo que se mantiene la tendencia de los últimos meses con un ligero aumento del 'no'. Así se desprende de la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, conocido como el 'CIS Catalán'.

El sondeo, publicado este viernes, arroja asimismo que ERC ganaría unas hipotéticas elecciones autonómicas de celebrarse hoy, superando al PSOE (ganador de los comicios del 14F) y que el JxCat de Carles Puigdemont perdería escaños.

Respecto a la última encuesta del mes de enero, el 'no' a la independencia ha subido un punto pero sin llegar a niveles de 2020, cuando alcanzó el 50,5%, mientras que el 'sí' ha subido 4 décimas y sigue manteniéndose en porcentajes parecidos desde que en 2019 el apoyo a una Cataluña independiente sufrió un descenso en las encuestas.

Junqueras, el mejor valorado

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, que salió de la cárcel para presenciar, desde el Parlament, la investidura del nuevo Gobierno catalán, es el líder político mejor valorado con un 5,51 de valoración media, mientras que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, suspende con un 4,81, según la encuesta del CEO.

Junto a Junqueras, la única líder que aprueba es la presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, con un 5,01.

Justo detrás del presidente de la Generalitat se sitúa la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, con un 4,80, el diputado de la CUP Carles Riera con un 4,78, y el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, con un 4,68.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), obtiene una valoración media de 4,48, poco por encima del líder del PSC en la Cámara catalana y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa (4,41), mientras que el primer secretario socialista y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, obtiene un 4,06, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, un 3,90, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, un 3,31.

La encuesta sobre contexto político en Cataluña de 2021, publicada este viernes, se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas consultadas entre el 11 y el 19 de mayo y tiene un margen de error de 2,83.