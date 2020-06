Mariló Montero, sobre las palabras de Pablo Iglesias: "Las disculpas no significan lo mismo que el perdón"

La periodista Mariló Montero se ha pronunciado tras la disculpa ofrecida por Pablo Iglesias en el Senado, donde aseguró arrepentirse de sus comentarios machistas hacia ella.

Durante una comparecencia, el líder de Podemos aseguró arrepentirse de haber hecho "bromas machistas" en privado: "Siento mucha vergüenza de haber hecho en un mensaje de Telegram privado una broma machista imperdonable. A veces he hecho comentarios que cuando lees después dices: es impresentable. Ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: Lo siento mucho y esto lo hice mal", ha enfatizado.

Tras las palabras del líder de la formación morada, Mariló Montero ha explicado en Onda Cero que hay que analizar bien la comparecencia de Iglesias porque "las disculpas no significan lo mismo que el perdón".

Montero lamenta que la comparecencia de Iglesias parecía más una comedia porque acabaron todos riendo y analiza las palabras de Iglesias: "Disculparse de algo significa que no tienes lo que has hecho y perdón es que te arrepientes de algo que reconoces que has hecho", dice la periodista, que considera que el líder de Podemos eligió muy bien sus palabras y "ha evitado pedir perdón".

Por otro lado, Montero explica que no le apetece continuar con este tema porque en el momento en el que se produjo esto "casi nadie salió en mi defensa en un momento en el que el 'Me Too' estaba en plena efervescencia y ninguna mujer salió a defender lo que había dicho Iglesias en una conversación privada".

Asimismo la periodista lamenta la falta de respeto que tuvo Iglesias hacia ella porque "nunca accedió a darme una entrevista" y declara que si la "hubiera llamado personalmente en una conversación privada, no pasa nada".