María Dolores de Cospedal: "La reforma del derecho a la huelga no es una prioridad del Gobierno"

María Dolores de Cospedal considera que no es cierto que González Pons haya perdido poder -tal y como afirma la prensa-. Cospedal ha afirmado que Ponz "quería dejar de ocuparse de los temas de comunicación" y al contrario cree que "sale reforzado". Además ha asegurado que el Congreso no es una cuestión de poder. "Estamos muy satisfechos del Congreso porque ha salido reforzada la imagen del partido. No es un congreso de poder o no poder. Hay una ejecutiva muy plural", ha afirmado.

En cuanto a las reformas que está haciendo el Gobierno y preguntada por cuáles son los próximos pasos, Cospedal ha asegurado que el cambio de la ley del derecho a huelga "no es una prioridad del Gobierno, si bien es un tema que lleva sin actualizarse más de 25 años y es una asignatura pendiente". Ha añadido que "la prioridad es aplicar la reforma del sistema financiero".

En cuanto a la posibilidad de corregir la reforma laboral -que ha generado protestas en toda España- en el trámite parlamentario, la secretaria general del PP asegura que "dependerá de las conversaciones con sindicatos y patronal". "El nucleo de la reforma está centrado en incentivar la contratación. El Gobierno lo quiere mantener inalterado porque está pensado para ayudar a cinco millones de personas que en nuestro país no pueden trabajar", ha explicado.

María Dolores de Cospedal ha sido entrevistada también por Carlos Herrera en Onda Cero, donde se ha referido a las manifestaciones contra la reforma laboral en varias ciudades españolas.