Margarita Robles, sobre las discrepancias entre Montoro y Llarena: "Montoro no debería haber hecho declaraciones con un proceso judicial abierto"

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, quien conoce muy bien Cataluña porque ha vivido allí durante años lamenta que la Cataluña de ahora no es la que ella recuerda, pues recuerda una comunidad "abierta, tolerante, donde todo el mundo cabía".

"Yo nací en León y tuvimos una integración absoluta, nunca hubo ningún tipo de problemas y yo siempre he considerado la sociedad catalana muy madura y abierta y tengo confianza en que esto va a ser así", explica Robles, que considera que "la sociedad catalana está muy por delante de estos políticos independentistas que han llevado a Cataluña a esta situación" y por ello cree esencial "que haya un gobierno con alguien sin asuntos judiciales pendientes que devuelva la sociedad catalana a ese sitio donde ha estado siempre".

Margarita Robles dice creer en el "valor de la política" aunque esta esté "muy desprestigiada por gente como Puigdemont, capaces de anteponer sus intereses personales para salvar su situación procesal y que anteponen estos intereses a lo que tienen que ser los intereses de la sociedad".

Por ello, añade Robles, "espero que de una vez por todas, se dejen de un lado los intereses personales, que son los que han llevado a Cataluña a esta situación" y espera que se escuche a la sociedad catalana en su conjunto porque "todos quieren pasar página y que haya normalidad".

Robles, que ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, dice no haber vivido nunca una situación así en Cataluña, en alusión a las amenazas que han recibido jueces como el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y por ello pide que se pase página de una vez.

Preguntada por la petición del diputado Toni Comín para poder delegar su voto y su posterior aceptación por parte de la Mesa del Parlament, Robles explica que desde el punto de vista legal esto es "difícilmente justificable" porque según el reglamento del Parlament, solo se puede delegar el voto "en casos muy excepcionales" y considera muy difícil "que alguien que está eludiendo voluntariamente la acción de la justicia pueda delegar el voto", por ello pide esperar a que la última palabra la diga el Tribunal Constitucional.

"Es evidente que la interpretación del reglamento del Parlament deja pocas dudas, porque si Comín no puede votar es porque no quiere porque ha decidido eludir la justicia" dice Robles, que no ve razonable que "otras personas hayan comparecido y otras estén en Bruselas y desde allí quieran condicionar la vida política de Cataluña".

La portavoz del PSOE en el Congreso subraya que la causa que investiga el juez Llarena está todavía en "fase de instrucción" y lo que él dice no es todavía una calificación definitiva, pero subraya que hay personas que han comparecido ante los tribunales y que se encuentran en prisión preventiva mientras que otros han eludido la acción judicial. "Alguien que quiere ser un servidor público y quiere condicionar la vida política no puede hacerlo desde Bruselas o Berlín", subraya.

Respecto a qué considera que debe hacer el Gobierno de España con respecto al conflicto catalán, Robles critica su acción porque cree que el Gobierno "no lo está haciendo bien porque Cataluña, más allá de que haya un tema judicial, tiene un problema político muy importante" y considera que "Rajoy se ha puesto de perfil en este tema e incluso se está escondiendo detrás de las togas judiciales".

Robles señala que la aplicación del artículo 155 se llevó a cabo "como consecuencia de la actuación de Puigdemont, que fue quien se negó a convocar unas elecciones" pero lamenta que en Cataluña "hay un problema político que no se resuelve judicialmente" y considera que "tenemos un Gobierno que no gobierna y que deja pasar el tiempo".

"El Gobierno ha aplicado el 155 porque no tenía más remedio y si sigue aplicándose es consecuencia de que no hay un gobierno legítimamente constituido", señala.

Pero Robles también lanza un dardo a Ciudadanos y se pregunta por qué Arrimadas y su partido, "que siempre dan tanto ejemplo a los demás", no presentó su candidatura para ser presidenta de la Generalitat, "igual que Pedro Sánchez presentó su candidatura para poner en marcha el reloj de la Democracia".

"En política no se puede estar dando lecciones a los demás y cuando llega el momento retraerse y seguir enfrentándose a todo sin dar soluciones", dice Robles, que añade que "lo que no puede ser es que desde diciembre todavía estemos con ese calendario que ha empezado a correr muy tarde".

Margarita Robles explica que la propuesta del PSC en esta materia pasa por que haya un gobierno legítimamente constituido por aquellas personas que no tengan un procesamiento judicial pendiente y subraya que "Puigdemont en ningún caso puede ser investido porque ha eludido la acción de la Justicia Y está amparándose en actuaciones inadmisibles".

Respecto a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la posible malversación de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre, Robles considera que "el Gobierno tiene que respetar la acción de la Justicia y hubiera sido bueno que Montoro no hubiera hecho esas declaraciones en los medios de comunicación".

Robles critica además que Ciudadanos haya aprovechado estas declaraciones para pedir la comparecencia de Montoro en el Congreso. "No es aceptable, porque si algo reinvidico es que cuando la Justicia está trabajando hay que dejar que trabaje y no tratar de capitalizar momentos judiciales". "Uno no puede estar en política tratando de sacar rentabilidad política de todo", señala.

Preguntada sobre el rifirrafe en el Senado entre Cleries y Zoido por la actuación policial durante la final de la Copa del Rey en la que se requisaron camisetas amarillas, Robles señala que "una vez más el Gobierno se pone de perfil y no quiere asumir responsabilidades" y considera sorprendente que "Zoido se quiera desmarcar del tema y que diga que son las Fuerzas de Seguridad del Estado las que han tomado la decisión de requisar camisetas".

"La medida no me parece bien porque si hay un riesgo de utilización de instrumentos violentos es obligación de intervenir y Zoido tiene que salir diciendo que ha dado instrucciones", dice Robles, "pero si Zoido dice que no las ha dado, hay que preguntarse por qué se intervinieron y por tanto hay que asumir responsabilidades".

Robles señala que entiende lo complicado de esta situación, pero señala que "no podemos estar viviendo en un clima de restricción de los derechos y del derecho de libertad de expresión porque lo que hay que atajar es la violencia".