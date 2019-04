Margarita Robles reitera su posición: "A no ser que el Comité dé unas razones lógicas, voy a votar que no"

La diputada del PSOE por Madrid y magistrada en excedencia Margarita Robles ha señalado en Espejo Público que está segura del 'no' al 99,5%, "Si hubiese un argumento que me pudiera convencer, lo valoraría. Pero como en estos días no he escuchado nada coherente, estoy segura de mi decisión", ha puntualizado.

La socialista ha reiterado que tiene un compromiso con la ciudadanía del 'sí' por el cambio. "A no ser que el Comité de unas razones lógicas, voy a votar que no", indicó.

Robles ha mostrado su tristeza porque se esté centrando el debate de la disciplina de votos: "El PSOE tiene que preocuparse por explicar a sus votantes sobre su posición y si cumple o no el programa electoral".

Respecto a los programas electorales ha explicado que son un contrato que hay que cumplir. Por ello, cuando le han preguntado sobre la entrega del acta de diputados si se incumple la disciplina de votos, la diputada ha señalado: "Creo que los diputados que incumplan el programa electoral tendrían que planteárselo, pero yo no voy a decir lo que tienen que hacer".

La socialista ha contestado a las declaraciones de José Blanco sobre la abstención por respeto a los ciudadanos. "Creo que es bueno que el Comité tome la decisión, porque la gente está muy informada. La gente sabe que no se puede apoyar unas políticas crean una desigualdad social. Creo que los ciudadanos respetan más la coherencia", indicó.

Sobre el tema de convocar un congreso extraordinario, Robles ha confesado que es "imprescindible", ya que el papel de los militantes es importante.