Marcelino Iglesias pide paciencia a los barones del PSOE: "Zapatero sabe manejar los tiempos"

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha pedido "paciencia" al partido, en especial a los "barones" socialistas, para conocer si José Luis Rodríguez Zapatero repetirá como candidato en las próximas generales, y ha recordado que el jefe del Ejecutivo "administra bien sus tiempos".



En una entrevista con Efe, Iglesias ha dejado claro que no está abierto en el partido el debate sucesorio, ni siquiera el debate sobre si Zapatero debe hacer pública su decisión cuanto antes o no.



Pero consciente de que en vísperas de las elecciones autonómicas y locales de mayo "todo el mundo puede tener la sensibilidad a flor de piel", quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a aquellos dirigentes, como algunos presidentes autonómicos, que han urgido a Zapatero a comunicar su decisión cuanto antes.



Más aún cuando el propio presidente del Gobierno dijo el pasado lunes, en una conversación informal con periodistas, que ya la tenía tomada, y que además la había compartido con un compañero suyo de partido.



"Vamos a tener esa paciencia, vamos a esperar", reclama Iglesias, quien pide también un voto de confianza en la actuación de Zapatero argumentando que el secretario general del PSOE ha demostrado que sabe manejar los tiempos y que ha dicho que comunicaría la decisión "cuando procediera".



No obstante, y para atajar cualquier polémica, Iglesias parte de la base de que el PSOE no baraja en este momento otra opción que la de que Zapatero repita como cartel electoral.



Según su análisis, el debate está abierto en los medios de comunicación, pero no en los órganos internos del partido. "No estamos preparando nada porque no hemos abierto ese tiempo", insiste.



Respecto al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que tiene "muchísimo poder" en el Ejecutivo y que es un militante socialista "con mucho poder" en el partido.



Pero declina hablar sobre si será el sucesor de Zapatero o no, insiste en que es un debate que ahora no está realizando el partido y, en este contexto, asegura que no se prevé ninguna causa que pueda motivar un adelanto del congreso federal del PSOE, programado para 2012.