Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad al Plan de Ahorro Energético aunque anuncia que lo cumplirá

Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad al decreto del Plan de Ahorro Energético aunque cumplirá con las medidas aprobadas por el Gobierno. Así lo ha confirmado la actual consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, quien ha asegurado que se están "poniendo en cuestión las competencias propias" de las Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que ha anunciado que adoptarán las limitaciones anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica "guste o no".

Estas medidas, que entran en vigor el próximo miércoles a las 00:00 horas y se discuten hoy en una Conferencia Sectorial convocada por Teresa Ribera, han generado un enfrentamiento entre algunas comunidades autónomas y el ejecutivo central. Desde la Comunidad de Madrid se pide la retirada, pese a su anuncio del cumplimiento, del Real Decreto que prevé actuar en línea a lo exigido por Bruselas de cara a futuros cortes energéticos, de cara al otoño, por parte de Rusia. Además, exigen a Sánchez y a su Ejecutivo hablar con los sectores afectados para alcanzar un acuerdo conjunto con recomendaciones y no imposiciones.

"Son medidas que carecen del mínimo análisis sobre el impacto que van a tener sobre el comercio y el turismo, porque el ahorro que se va a producir con estas medidas es mínimo, pero el daño que van a provocar en el turismo, en la industria, en el comercio, va a ser extraordinario. Creemos que el plan debe estar orientado a bajar el precio y que las medidas han de ser recomendaciones para el sector privado, incentivadoras, y no pueden ser medidas impuestas", ha afirmado en una entrevista radiofónica.

Sin embargo, no es la única comunidad autónoma presidida por el PP que pide hoy la retirada de este Real Decreto. Andalucía se ha sumado a las reivindicaciones de Ayuso, pese a que anunció desde el primer momento la adopción de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. El consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado en un receso de la conferencia sectorial la imposición común de todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. "Si no se retira el capítulo 1 del título 5 no apoyaremos el decreto", ha espetado.

Además, el recién nombrado consejero andaluz ha resaltado que Bruselas "no impone a los Estados un plan de ahorro de energía pero el Gobierno español sí lo impone a las regiones sin discutirlo ni negociarlo".

Teresa Ribera asegura que no modificará el Real Decreto

Pese a todas estas peticiones por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia, Teresa Ribera ha descartado hoy la modificación o el aplazamiento de la entrada en vigor de este Real Decreto.

La vicepresidenta 3ª del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica se ha mostrado contenta tras finalizar la Conferencia Sectorial programada para hoy a las 10:00 horas en la que el Gobierno y las Comunidades Autónomas debatirían y aclararían dudas sobre las medidas. Ha asegurado que el encuentro ha tenido un tono cordial y que las comunidades han mostrado su predisposición para colaborar en materia de ahorro energético y presentar propuestas concretas. A este respecto, Ribera ha asegurado que el Gobierno recibirá propuestas hasta el próximo 31 de agosto: en septiembre presentará el plan final de ahorro en Bruselas.