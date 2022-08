El Gobierno se reúne con las Comunidades Autónomas para abordar el Plan de Ahorro Energético

El Gobierno se reúne hoy lunes con las Comunidades Autónomas para abordar y debatir el Plan de Ahorro Energético. Será una Conferencia Sectorial, una reunión de alto nivel en la que participarán Teresa Ribera, vicepresidenta 3ª y ministra de Transición Ecológica, Reyes Maroto, ministra de Industria, Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, y los consejeros de todas las comunidades autónomas. Además, está convocada también la Federación Española de Municipios y Provincias.

En esta cita, que tendrá lugar a las 10:00 horas de la mañana y se realizará de manera telemática, se prevé que se analicen, debatan y "despejen dudas" de los detalles del Plan de Ahorro Energético aprobado la pasada semana por el Gobierno Central que entra en vigor este próximo miércoles a las 00.00 horas.

El objetivo del encuentro, tal y como explica el Ministerio de Transición Ecológica, "es alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones" y "reafirmar" el compromiso adquirido por España para tomar medidas que permitan un ahorro del consumo energético adquirido ante posibles cortes por parte de Rusia, tal y como exigió Bruselas a los países miembros de la Unión Europea.

El pasado sábado, la presidenta autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamaba al Gobierno una reunión con los presidentes autonómicos que permitiese debatir el real decreto ley. Esto, entre las críticas de otros presidentes regionales, ha provocado que el Ejecutivo adelante el encuentro previsto para el martes, a que Ayuso tildó de "improvisación técnica, sin orden del día", a hoy.

Plan de Ahorro Energético

El real decreto ley aprobado el pasado lunes pretende reducir el gasto energético a lo acordado con Bruselas, es decir, un 7% frente al 15 que proponían desde la Comisión Europea. Entre las medidas más llamativas y que han generado controversia con algunas Comunidades Autónomas se encuentra el límite de la temperatura o el apagado de escaparates y edificios públicos.

Por un lado, ese tope de la temperatura se mantendrá en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023. El decreto aprobado por el Gobierno plantea una temperatura máxima de 19 grados en invierno y una mínima de 27 en verano para edificios públicos, tiendas, centros comerciales, cines, teatros, estaciones de transporte (aunque no los propios transportes), bares y restaurantes. No obstante, no se aplicarán en aquellos espacios, tal y como ha avanzado el Gobierno, en los que las condiciones laborales permitan una excepción.

Por otro, el apagado del alumbrado a las 22:00 horas también ha enfrentado a los gobiernos regionales con el Ministerio de Transición Ecológica. Ayuso ya afirmó mediante un tweet que Madrid "no se apagaría", desoyendo así a las medidas recogidas en este decreto ley. No obstante, el Gobierno subraya que esta medida se aplicará exclusivamente a los escaparates y los edificios públicos que estén desocupados, pero no al alumbrado ornamental de los monumentos.

No obstante, el Gobierno pretende aclarar todas las dudas surgidas en estos días para "fijar una posición común" y "salir con una sola voz" de este encuentro de última hora.