Maite Pagaza: "ETA quiere poner el contador a cero para que no les podamos pedir nada a ellos y ellos sí a nosotros"

La diputada de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagaza, y expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ha explicado la iniciativa que han puesto en marcha en change.org para impedir que ETA ponga "a cero el contador".

"Deseamos que no truquen el contador, que no engañen. No lo hacen para terminar, sino para quitarse responsabilidades, y para empezar a reclamar, para seguir blanqueando su pasado y, si pueden, exigirnos a los demás que les pidamos perdón. Eso pretenden", ha explicado Pagaza en Más de Uno de Onda Cero.

Josu Ternera, prófugo de la justicia española, está condenado por un delito de lesa humanidad, "encargó el asesianto de menores en un cuartel de la GC". En su opinión, "un teatrillo no es algo menor. En un mundo globalizado, la reputación de nuestro país, la dignidad de las víctimas puede verse tremendamente humilladas. Es una nueva herida".

"Ellos ponen el contador a cero para que no les podamos pedir nada, son muy buenos manipuladores de las palabras", ha añadido.