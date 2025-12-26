María Guardiola se pone en contacto con Vox para buscar un acuerdo de estabilidad en Extremadura

María Guardiola ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con Vox para iniciar conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad política en Extremadura. Según ha explicado, el primer intercambio fue “cordial” y con un mensaje claro: “Pensar sólo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo”.

La líder del Partido Popular extremeño ha realizado estas declaraciones tras asistir a una reunión del Comité de Dirección del PP de Extremadura, en la que se han analizado los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre y se han trazado los próximos pasos del partido. Durante esa conversación inicial con el candidato de Vox, Óscar Fernández, ambos se felicitaron por los resultados electorales y coincidieron en seguir dialogando. Guardiola ha subrayado que en “ningún caso” Fernández le trasladó la intención de Vox de ostentar la presidencia de la Asamblea de Extremadura.

Guardiola ha insistido en que el foco de las negociaciones no debe estar en el reparto de cargos, sino en la estabilidad institucional. “No es momento de hablar de puestos, sino de los cuatro años de legislatura que tenemos por delante y de la estabilidad que necesita Extremadura”, ha afirmado. A su juicio, el acuerdo debe centrarse en las políticas que impulsen el crecimiento y el bienestar de los extremeños.

Sobre las propuestas de Vox, la dirigente popular ha recordado el documento de 200 medidas que el partido presentó en anteriores negociaciones presupuestarias. Ha reconocido que algunas de esas iniciativas eran “inasumibles” por chocar con la legalidad vigente, aunque ha avanzado que su equipo ya está trabajando sobre ese texto para determinar qué propuestas podrían incorporarse a un eventual acuerdo y cuáles deberían ser modificadas o descartadas.

Guardiola también ha hecho referencia a los plazos del proceso institucional. Este sábado se publicará el decreto de convocatoria de la Mesa de la Asamblea, que se constituirá el próximo 20 de enero. A partir de esa fecha se abrirá un mes para la investidura. “Extremadura no puede parar ni esperar. Cuanto antes tengamos un presupuesto, antes podremos darle la revolución que necesita para seguir creciendo”, ha señalado.

Por último, la presidenta del PP extremeño ha reivindicado su autonomía política y ha pedido lo mismo a Vox, reclamando que las negociaciones se desarrollen sin depender de decisiones tomadas en Madrid. “Eso complica y ralentiza mucho las cosas”, ha advertido.

