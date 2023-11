La magistrada María Jesús del Barco: "La ley de amnistía es un auténtico esperpento, de constitucional tiene poco"

Si hay un sector que ha mostrado su profundo malestar por la ley de amnistía es el judicial. En la mañana de este martes, jueces y magistrados se han manifestado ya no solo contra esta amnistía, sino también en defensa de la separación de poderes. Un profundo malestar de la Justicia española que se ha reflejado en dos concentraciones, una en Salamanca, convocada por el presidente de la Audiencia Provincial y el juez decano de los Juzgados, y otra en Sevilla, impulsada por el Decanato de Jueces.

"Tenemos una honda preocupación de que se pudiera vulnerar la separación de poderes y la independencia judicial"

Entre las críticas que se han podido escuchar en estas manifestaciones está la de Óscar Fernández León, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, que ha manifestado que "tenemos una honda preocupación de que, con las últimas medidas, se pudiera vulnerar lo que es la separación de poderes y la independencia judicial". Y en una línea similar se ha expresado Juan Rollán García, juez decano de los Juzgados de Salamanca: "No se puede permitir que el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado".

El quid de la cuestión en todo este asunto radica en si este proyecto cabe o no dentro de la Carta Magna, es decir, de la Constitución. Este está siendo el punto fundamental del debate, la constitucionalidad o no del texto, aunque desde el sector judicial parecen tenerlo claro: "Es a mi juicio inconstitucional", critica Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho Constitucional; "estoy algo más tranquilo, pero sigo pensando que hay problemas de constitucionalidad", Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional.

Quizás una de las críticas más feroces viene de la presidenta de la Asociación Profesional Magistratura, María Jesús del Barco, que define la ley de amnistía como un "esperpento": "La ley es un auténtico esperpento, pero bueno, es lo que esperábamos", comenta resignada antes de exponer que "esto es como cuando llegábamos más tarde a casa de la hora que nos habíamos puesto y buscábamos excusas (...) retorciendo argumentos que, en definitiva, lo que nos dicen es que de constitucional tiene poco".

Aunque también hay quienes ven el espíritu de la Constitución en esta ley: "El hecho de que se proponga un objetivo de reconciliación y de concordia encaja dentro de lo que son los valores de la Constitución", defiende también Xavier Arbós.

No gusta a todos... ni todos interpretan igual

Y lo más delicado del asunto son los delitos de malversación. Precisamente aquí es sobre donde se sitúa el punto de mira. En palabras de Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, "los delitos de corrupción política (su amnistía) no creo que satisfagan a Europa".

Muchas dudas sobre un texto que no solo es que no guste a todos, sino que tampoco todos interpretan igual: uno de los puntos más polémicos de la ley de amnistía, y que finalmente no ha aparecido reflejado en el documento, es el del 'lawfare' o 'persecución judicial de los políticos'. aunque desde Junts aseguran que todos esos casos están, no obstante, incluidos de forma implícita.