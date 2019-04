Madrid recuerda a las 193 víctimas del 11-M catorce años después de la masacre

Asociaciones de víctimas, políticos, agentes sociales y ciudadanos recuerdan a los 192 fallecidos por la explosión de once bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 por una célula yihadista, que semanas después se inmoló en un piso de Leganés donde murió un agente del GEO.

Cristina Cifuentes y Manuela Carmena han homenajeado esta mañana a las víctimas del 11 de marzo de 2004 en el decimocuarto aniversario de los atentados, en un acto también de agradecimiento a la labor del pueblo madrileño aquel día. El acto, que ha arrancado a las 9.00 horas en la Puerta del Sol, frente a la placa que recuerda a los fallecidos, heridos y a quienes les socorrieron, ha sido el primero de los homenajes previstos en recuerdo de los 193 fallecidos en la mayor acción terrorista que ha tenido lugar en España.

Tras el repique de las campanas de la Puerta del Sol, Cifuentes y Carmena, vestidas de negro, han subido a un escenario instalado en el citado lugar, donde han permanecido cinco minutos. Han estado acompañadas de los presidentes de las asociaciones de víctimas: Alfonso Sánchez, de la Asociación Víctimas del Terrorismo; Ángeles Domínguez, de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M; Marimar Blanco, de la Fundación Víctimas del Terrorismo; y Eulogio Paz, de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo.

Cifuentes destaca la unidad de "todos" frente al terrorismo yihadista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha destacado unidad de "todos" frente al terrorismo yihadista durante el acto solemne celebrado en la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

En declaraciones a los medios, Cifuentes ha resaltado que "un año más" todos los partidos políticos y todas las asociaciones de víctimas han acudido a este acto, el primero que tiene lugar este domingo en Madrid con motivo del 14 aniversario del 11M. "Es lo más importante, que frente al terrorismo estemos todos unidos, que demos un único mensaje más allá de las discrepancias políticas puntuales, todos unidos frente al terrorismo yihadista que es en este momento el enemigo común", ha manifestado.

Carmena insta a seguir "caminando" para "acabar con la violencia"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha instado a seguir "caminando hacia el objetivo de acabar con la violencia" con motivo del 14 aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004. Carmena no ha hecho declaraciones a los medios, pero en su cuenta de la red social Twitter ha señalado que han pasado 14 años desde los atentados y "si no hubiera habido esta matanza, todas las víctimas estarían con nosotros". "El mejor homenaje es que sigamos caminando hacia el objetivo de acabar con la violencia", ha añadido.

En la misma línea se han expresado otros representantes políticos, como el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha indicado que "han pasado catorce años pero se sigue sintiendo el mismo dolor", al tiempo que ha abogado por la memoria y el compromiso en la lucha contra el terrorismo. Por su parte, la portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha sostenido que en el 11M "se demostró lo valiente que es Madrid y que el terrorismo no nos va a vencer".

Rajoy reclama "memoria y unidad ante la sinrazón de la barbarie"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado "memoria y unidad ante la sinrazón de la barbarie" con motivo del 14 aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. En su cuenta de la red social Twitter, Rajoy ha dicho que como cada 11 de marzo, Día europeo de las víctimas del terrorismo, "rendimos homenaje a las víctimas y nos sentimos cerca de sus familias". "Memoria y unidad ante la sinrazón de la barbarie", ha añadido.

Rivera recuerda a las víctimas como "los héroes de nuestra democracia" y pide que se dignifiquen las ayudas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado a las víctimas del 11 de marzo como "los héroes de nuestra democracia", y ha pedido la dignificación de las ayudas y la implicación del Estado. "Las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia. Nunca pidieron venganza y siempre pidieron justicia y dignidad. Los españoles se lo debemos y por eso hay que apoyarles y acompañarles siempre", ha declarado en un acto conmemorativo celebrado en El Retiro de Madrid.

"Hay que tomar iniciativas para que no se permitan homenajes a terroristas como estamos viendo en pueblos de nuestro país", ha criticado. "No podemos tener a gente olvidada ni olvidar que hay crímenes sin resolver. El Estado tiene que implicarse", ha declarado en referencia a las víctimas de ETA y del yihadismo cuyos casos siguen todavía sin resolverse o no reciben ayudas suficientes.

Errejón ve "incomprensible" que las víctimas tengan que seguir reclamando ayudas cuando son "un símbolo"

El diputado y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ve "incomprensible" que las víctimas del 11-M tengan que seguir reclamando ayudas cuando son "un símbolo".

"Es incompresible que tengan que pedir (ayudas) las víctimas del 11-M, que son un símbolo para todos los madrileños y para los españoles. No son un símbolo ornamental, un símbolo sólo para los aniversarios. Son compatriotas, conciudadanos que deben ser acompañados todos los días. Tienen que tener acompañamiento institucional todos los días para que el golpe de la barbarie les permita rehacer sus vidas", ha defendido Errejón desde el acto organizado en Atocha por las víctimas de los atentados yihadistas.

Ya a mediodía, en el parque de El Retiro, se celebra el tradicional homenaje que cada año organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con motivo del Día Europeo de las Víctimas, al que asistirá el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y donde el presidente del colectivo, Alfonso Sánchez, leerá un manifiesto junto a los 191 cipreses y olivos que componen el Bosque del Recuerdo.

En total 193 personas de 17 nacionalidades distintas -la española la más numerosa (143 víctimas)- perdieron la vida en los atentados perpetrados por Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 frente a su paso por la calle Téllez; 65 en el de la estación del Pozo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales. La última murió en 2014 tras permanecer en coma diez años. A las 192 víctimas se sumó el policía del GEO Francisco Javier Torronteras tres semanas después, el 3 de abril de 2004, como resultado de las heridas sufridas cuando siete miembros del comando islamista autor de la masacre se suicidaron utilizando los explosivos que almacenaban en un piso de Leganés.