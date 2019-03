La madre de uno de los secuestrados dice que nadie le garantizado que estén bien

En una entrevista en Espejo Público, la madre de Manuel Bilbao -primer oficial de puente-, ha responido que no tiene garantías de que estén bien. "Sólo me han dicho que los terroristas querían el combustible pero no sé nada. Ojalá sea así", afirma.

Hasta el momento no le ha llamado el ministerio de Exteriores han recibido información de la empresa y de la mujer de su hijo. "No tengo ninguna información, la empresa me llama de vez en cuando, pero no se sabe nada, cree que está en manos del Ministerio de Exteriores", indicó la madre. Su hijo, precisó, es natural de Ferrol y tiene "dos hijos mellizos de un año". "En la mar lleva más o menos diez años, o 12", prosiguió. "Es un autentico marino", agregó. Bilbao reside en Tenerife desde muy joven y, según el diario tinerfeño 'El Día', es padre de un niño y una niña de un año de edad.

Según la madre de Manuel Bilbao, la empresa ha informado de que a bordo del barco viajaban seis españoles. Fuentes consultadas anoche dicen que a bordo de la embarcación viajaban unas veinte personas, entre ellas un grupo "muy pequeño de no más de cinco españoles".

"El capitán es peruano, hay varios filipinos, creo que hay algún chipriota y luego están están los gallegos, los españoles", explicó la madre de Bilbao. "La empresa es española, pero con bandera chipriota", precisó. "Manuel es el primer oficial de puente", agregó.



En cuanto a la información de que dispone, reconoció que "todo" lo sabe "a través de Internet, la radio o la televisión. "La empresa nos ha dicho que los piratas abordaron el barco, que lleva gasolina, y la estaban trasladando a un buque noruego". No obstante, "los noruegos se metieron en la sala de máquinas y parece ser que estos terroristas desistieron y se marcharon y siguieron con el 'Matheos 1'", añadió.