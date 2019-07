La candidata de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, se ha abierto a apoyar solo un gobierno monocolor del PP en la Comunidad de Madrid, en la misma línea de lo que han propuesto en la Región de Murcia, ante "los remilgos y asquitos" que tienen desde Ciudadanos para reunirse con ellos. Dice que lo único que puede desbloquear su apoyo es la reunión que ha propuesto su partido de los tres líderes.

Ciudadanos no descarta reunirse con Vox, y su portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, ha dicho que, si hace falta que su partido se reúna otra vez en Murcia o en Madrid para que Vox "rectifique" y "deje de bloquear", lo hará y ha añadido que espera que se les pase pronto "la pataleta". Ha insistido en que lo mejor es que se reúnan los diputados autonómicos que son los que votan, no una cumbre entre los tres líderes de los partidos.

Menos reticente ha estado el PP, que no tiene "ningún problema" para sentarse o reunirse con nadie, según fuentes de la dirección, que han aludido a su "talante de diálogo" con todas las fuerzas políticas implicadas en las negociaciones tras las elecciones del 26 de mayo.

Son las respuestas a la propuesta que, desde Murcia, ha hecho Santiago Abascal a sus homólogos de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera: una reunión a celebrar en el Congreso de los Diputados para un "último intento" y "desbloquear" la formación de gobiernos autonómicos en Madrid y Murcia.

El gobierno de coalición entre el PP y Cs necesita en Madrid a Vox, ya que la suma de ambos es de 56 escaños (30 el PP y 26 Cs) y la mayoría absoluta está en 67, por lo que tienen que votar a favor los 12 diputados de Vox, pues la suma de los 37 escaños del PSOE, los 20 de Más Madrid y los 7 de Podemos es superior. La Asamblea de Madrid ha convocado para el día 10 la sesión de investidura, en la que es necesaria la mayoría absoluta en la primera votación o una mayoría simple en la segunda. PP y Ciudadanos quieren evitar que en Madrid se repita lo ocurrido hace unos días en Murcia, donde los cuatro diputados de Vox votaron en contra de la investidura del candidato del PP a la presidencia, Fernando López Miras, que sumó solo los 16 apoyos de su grupo y los seis de Cs. Vox justificó su voto por la negativa a firmar un pacto a tres de Ciudadanos, quien, no obstante, mantuvo esa misma mañana una reunión de más de cuatro horas con PP y Vox. Al tratarse de la segunda votación ya no era necesaria la mayoría absoluta (23 votos) y hubiera bastado con la abstención de Vox para la reelección del López Miras. "Parece que no han aprendido nada de Murcia y tienen un problema matemático", ha dicho Abascal en referencia al fallido debate de investidura en Murcia. Tras afirmar que su partido "renuncia a cualquier sillón" en Madrid y Murcia, ha vuelto a marcar como condición que se "visibilice" un acuerdo de investidura entre los tres partidos y después su formación pasaría a la "leal oposición".

LAS OTRAS COMUNIDADES SIN GOBIERNO

Pero no son estas las únicas comunidades en las que aún no se han cerrado los pactos para conformar los respectivos gobiernos regionales: aún faltan Navarra, La Rioja, Aragón y Asturias. En Navarra todo se ha pospuesto a después de las fiestas de los sanfermines. No obstante, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dicho que hay que evitar "lecturas de supuestas complicidades" con EH Bildu y ha señalado que éstas sólo existen "con los partidos con los que María Chivite ha negociado", pero el preacuerdo del PSN con Geroba Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra requiere de, al menos, la abstención de EH Bildu para que Chivite sea presidenta.

En Aragón, el socialista Javier Lambán ha sido propuesto formalmente como candidato a la Presidencia pese a no tener todavía los apoyos necesarios y la investidura debe celebrarse antes del 20 de agosto. Las negociaciones siguen abiertas, ya que el PSOE, además de los pactos ya cerrados con el PAR y avanzados con CHA e IU, necesita el respaldo de Podemos, con el aún no cuenta.

En Asturias, PSOE, IU y Podemos tienen previsto negociar a lo largo de esta semana con vistas al debate de investidura que se celebrará en la Junta General del Principado los días 11 y 12 de julio y que continuará el lunes, día 15, si el candidato socialista Adrián Barbón no sale elegido en primera votación.

En La Rioja los socialistas piden a Podemos que apoyen la investidura de su candidata, Concha Andreu, y se unan al acuerdo ya alcanzado con IU.