Los mensajes "por una Navidad segura" de los presidentes autonómicos

A petición de Antena 3 Noticias, los presidentes autonómicos han grabado un corto mensaje para los ciudadanos y todos coinciden enviando palabras con el mismo significado: hay que intentar evitar contagios de coronavirus para salvar vidas.

Canarias

"Lo único que les estamos pidiendo a la población canaria es que se tiene que restringir en esa entrega de sentimientos a los seres que queremos, lo tenemos que hacer por salvar vidas", señala Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.

Comunidad Valenciana

"No caigamos en la temeridad de saltarnos las restricciones y pensar que un día es un día porque nos estamos jugando la salud, el trabajo y el futuro", defiende Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

La Rioja

"Y que evitemos por todos una tercera ola, que nos cuidemos y cuidemos de los demás, que descienda la presión hospitalaria y que pronto, con el periodo de vacunación en marcha, logremos terminar con esta maldita pandemia", pide Concha Andreu, presidenta de La Rioja.

Cataluña

"Estas Navidades debemos actuar con la máxima responsabilidad y esto es lo que le pido a los ciudadanos catalanes en tiempos de pandemia: responsabilidad para proteger a los más vulnerables y para proteger los trabajos. En Cataluña tenemos un pensamiento también para los presos políticos y los exiliados que no podrán vivir la Navidad con sus familias este año tampoco", señala Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña.

Comunida de Madrid

"Después de tantos esfuerzos y de tanto sufrimiento no podemos tirar por la borda todo por lo que hemos pasado, queda poco para que llegue la vacuna, las Navidades son fundamentales, normalmente los contagios se producen en el ámbito privado, por lo que hay que hacer un último esfuerzo y sobre todo cuidar de las personas más vulnerables", explica Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Navarra

"No tenemos que pensar tanto en con qué personas no vamos a poder estar, sino sobre todo en que no nos falte nadie el año que viene", recomienda María Chivite, vicepresidenta de Navarra.

Andalucía

"No me junto ni con mi hermana ni con otro tipo de familiares para evitar posibles contagios, por eso yo te pido que estas Navidades no las tomemos de una manera mucho más responsable y hagamos las cosas con mucha cabeza porque nos jugamos mucho", es el mensaje de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Región de Murcia

"No arriesguemos lo que hemos conseguido, Navidades hay muchas, vida solo hay una, por eso debemos protegerla, la nuestra y la de todos los seres queridos", añade Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

País Vasco

"Resulta desalentador no poder disfrutar de nuestras relaciones sociales y familiares, reconozco que nada puede reconfortar ese vacío que nos debemos autoimponer, pero pensemos que estamos salvando vidas", sentencia Íñigo Urkullu, lehendakari.

Cantabria

"Un horizonte extraordinario con las vacunas, pero la vacuna no va a llegar hasta dentro de unos días, ahora la única vacuna somos nosotros", indica Migue Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

Galicia

"Todos tenemos ganas de estar con los amigos y abrazar a nuestro seres queridos, pero lo que toca este año es ser responsables y cumplir con las recomendaciones que nos hace el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud", son las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.