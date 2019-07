Lorena Roldán se ha convertido en la nueva portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos tras una serie de nuevos nombramientos en el partido. La portavoz ha sido entrevistada en Espejo Público en esta semana en la que se ha denunciado los homenajes a los etarras que han salido de prisión y ante tal polémica Roldán sentencia que "es bochornoso" que se produzcan estos homenajes y "más todavía que Sánchez lo permita. Esto es humillante para las víctimas, para sus familiares y también para muchos españoles".

Tras estas afirmaciones recrimina a Sánchez que "en lugar de elegir a los partidos constitucionalistas para formar gobierno, prefiera ir de la mano de populistas, nacionalistas, de Batasuna y del señor Otegui".

Roldán insiste en que la formación del gobierno de Navarra es "una muestra más" de como Pedro Sánchez abandona el constitucionalismo y que "siempre que tiene la oportunidad escoge a aquellos que quieren liquidar a España, lo que todavía reafirma más nuestro no a Sánchez"

La revista 'Financial Times' ha instado a Ciudadanos en un artículo a que pacte con el PSOE y ante esta petición Roldán asegura que "nosotros ahora mismo somos la tercera fuerza en la cámara y estamos centrados en cumplir con nuestra palabra dada a todos los españoles que nos dieron sus votos" con esta declaración, la portavoz de la ejecutiva afirma que de momento su postura es el no a Sánchez puesto que sus políticas no coinciden y pone de ejemplo que el partido socialista quiere subir los impuestos mientras que ellos quieren bajarlos.

A raíz de esta afirmación, la presentadora de espejo público le recuerda que hubo una vez que estuvieron de acuerdo CS y PSOE en el tema económico. Roldán lo afirma y explica que es cierto pero que "en esos momentos el presidente socialista no era el mismo que ahora ya que en aquellos momentos (Sánchez) decía que en ningún momento iba a pactar con los nacionalistas y ahora hemos visto como no solo pactaba con ellos sino cómo accedía y se tragaba el mantra separatista". Motivos por los que Roldan asegura "no hay proyecto más antagónico que el de Pedro Sánchez y el nuestro".