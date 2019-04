Llamazares: "Una cosa es la convergencia y otra la disolución bajo el paraguas de Podemos"

Gaspar Llamazares ha comentado en Espejo Público su posición ante la posible convergencia de Izquierda Unida con otras fuerzas de izquierda para las Generales, como Podemos.

"Yo soy de Izquierda Unida, no de Podemos"

El ex líder de IU ha asegurado que si cree en la convergencia con otras fuerzas políticas, pero que huye de la disolución de IU. Respecto al actual líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado que no comparte "su línea política", pero que no le considera "responsable de los resultados electorales de las elecciones municipales".

Precisamente cuando ha sido preguntado por el resultado de las elecciones autonómicas y municipales Gaspar Llamazares ha dicho que no comparte "la lectura sobre los resultados", y ha recordado que él en Asturias ha conseguido un buen resultado electoral, y que por lo tanto considera que los resultados autonómicos deben leerse de forma particular, y cada comunidad debe ver sus errores y en que ha fallado. Además ha dicho que los resultados en los municipios ha sido mejor que en las anteriores elecciones de 2011.

Ha instado a "que cada uno asuma su responsabilidad". Y asegura que el mal resultado de Madrid ha llegado por culpa de varios factores, "entre ellos, Podemos". Además ha comentado que la posición de la Dirección Federal debilitó las candidaturas de la capital.

Respecto a la filtración de la supuesta disolución de la marca Izquierda Unida, Gaspar Llamazares asegura que "una cosa es la convergencia con otras fuerzas, y otra la disolución bajo el paraguas de Podemos". Y ha asegurado que "no les hace ningún favor" que se filtre este tipo de informacióm, y menos cuando las elecciones municipales todavía están formando gobiernos y muchos puntos de España.

Considerar que para poder llegar a acuerdos con otras fuerzas "deberá decidir la militancia" de Izquierda Unida, y cree que no dejará que desaparezca la marca IU.