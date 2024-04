La lista que Óscar Puente publica de "insultos" en su contra: "Bocachanclas", "cagalindes"...

Lo ha dicho él mismo sin ningún tipo de rubor. El ministro Óscar Puente confirmó en Onda Cero que había ordenado hacer un listado a su equipo de los "insultos" que recibe de la prensa y ahora ha hecho pública esa lista.

Rellena 3 páginas con descalificativos como "matón político", "cagalindes","gañán", "bocachanclas", "corto de entendimiento",... aunque avisa que hay hasta 195 folios cubiertos. Hay decenas y decenas de improperios que los funcionarios van recopilando en el repaso diario que hacen de la prensa.

El presentador de 'Más de uno' preguntó al ministro "¿y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no se la veo" y hoy Puente responde de nuevo. "Abro hilo que actualizaré periódicamente. Y juzguen uds. si es o no de interés. Desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta, en algunos casos gravemente. Son 195 folios dedicados a insultarme", señala Puente en la red social X.

El ministro aclara que "solo se han computado medios escritos, ni radiofónicos, ni televisivos. Es decir, medios en los que el insulto requiere una reflexión previa".

Añade también que "no se han incluido los bulos, falsedades, ni las críticas. Solo insultos. A modo de aperitivo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com