El libro del rey Juan Carlos I se paraliza tras la publicación de las imágenes y audios de Barbara rey y el emérito

La publicación de fotos y audios comprometedoras del Rey emérito con la actriz y vedette Bárbara Rey ha provocado la paralización de su libro de memorias. La editorial francesa que iba a publicar 'Reconciliación' ha decidido "retrasar".

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias"

A finales del mes de septiembre se conocía la información de que Juan Carlos I iba a publicar en un libro sus memorias para que no le "roben" el "relato" de su propia historia. Según publicaba la revista francesa 'Point de Vue', se recorrerá la infancia del soberano en Roma, Suiza y Estoril, la época dorada de su reinado e incluso sus últimos tiempo en Emiratos Árabes Unidos.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia", afirmaba el emérito, según las revelaciones de 'Point de Vue'.

Primer rey español que publicará sus memorias

Cuando se publique finalmente 'Reconciliación', será la primera vez que un rey de España publique un libro de estas características. Además, según informó 'El Español', en su biografía, el emérito admite "sus errores y malas elecciones. No oculta sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir".

Los audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I

Los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I han sacado a la luz una serie de conversaciones en las que ambos confirmarían su supuesta relación. Además, esos audios confirmarían la intención de la vedette de 'chantajear' al monarca, así como de conversaciones en las que se menciona a uno de los condenados por el 23F, Alfonso Armada.

En esos audios, Juan Carlos I dice: "Me río, cariño, me río de Alfonso Armada". A lo que contesta Bárbara Rey: "¿Sí, verdad?". Continúa el emérito comentando: "Siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra (...) En cambio, este está largando". Estos audios se conocían coincidiendo con la presencia del rey emérito en Sanxenxo.

En buena parte de las conversaciones, publicadas por 'OkDiario', la vedette lleva la iniciativa y es la que pone los temas sobre la mesa. El tono cariñoso empleado por Bárbara Rey es muy distinto al que usaría años después con un emisario de Juan Carlos, cuando la relación entre ambos ya ha terminado.

