El rey Juan Carlos I publicará un libro con sus memorias para que no sigan "robando el relato" de su "historia"

El rey Juan Carlos I va a publicar un libro con sus memorias para que no le "roben" el "relato" de su propia historia. Tendrá más de 500 páginas y la editorial Stock lo publicará en Francia a inicios de 2025, según informó este martes la revista francesa 'Point de Vue'.

Esta revista asegura que el libro se titulará 'Reconciliación' y recorrerá la infancia del soberano en Roma, Suiza y Estoril, la época dorada de su reinado (cuyo punto álgido -según la editorial- fue su intervención en el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981) hasta sus últimos tiempos en Emiratos Árabes Unidos, pasando por sus años junto a Francisco Franco.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia", afirma el rey emérito, según las revelaciones de la revista.

Esta será la primera vez que un rey de España publique un libro de estas características, ya que como reconoce el propio Juan Carlos I en el extracto de su autobiografía al que ha tenido acceso la revista francesa 'Point de Veu', "los Reyes no revelan sus secretos". Además, según 'El Español', en su biografía, el emérito admite "sus errores y malas elecciones. No oculta sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir".

La herencia de Juan Carlos I

A principios de este mes de septiembre, el Rey emérito creó una fundación junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, en Abu Dabi para que, en su momento, le sea más fácil y rápido transferirles su herencia. La fundación se ha creado en la capital de Emiratos Árabes, donde reside el rey Juan Carlos desde agosto de 2020.

El principal objetivo sería dar a conocer la figura de Juan Carlos I mediante la financiación de actividades educativas y culturales, pero se aprovecha la legislación del país para que el monarca pueda centralizar su fortuna fuera de España y dejársela en herencia a sus hijas.

Esta fundación se ha realizado con la ayuda de un abogado español y tanto Elena como Cristina figuran en su patronato. El actual rey, Felipe VI decidió renunciar a cualquier herencia que les pudiera dejar el emérito en 2019. También renunció a ella la princesa Leonor, futura heredera al trono. Por eso ellos no participan de esta fundación.

A la casi nula fiscalidad de este tipo de fundaciones en Emiratos Árabes, se añade la confidencialidad que gira en torno a sus normas de funcionamiento y la verdadera titularidad de los bienes. Por lo que las herederas pasarán a controlar el patrimonio de la sociedad cuando fallezca don Juan Carlos I sin que tenga que hacerse pública la identidad de ninguno de ellos.

