La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado a Unidas Podemos de tomarse la política y la investidura de Pedro Sánchez como un juego y ha pedido a sus dirigentes que sean responsables: "Esto no es un Juego de Tronos", les ha advertido.

"La política no es un juego, ir a la investidura no es un juego, esto no es Juego de Tronos y, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es responsabilidad, también en las declaraciones públicas", ha dicho en una entrevista en TVE, en la que ha asegurado que los socialistas están "perplejos" por que Irene Montero pusiera ayer "en boca del presidente unas palabras que nos son ciertas".

Lastra, que ha reconocido que está "preocupada" por la situación de incertidumbre de la investidura de Sánchez, se refería así a las declaraciones de la número dos de Unidas Podemos asegurando que Sánchez le había dicho a Pablo Iglesias que "prefería el apoyo de la derecha" para sacarla adelante.