El segundo día de sesión del juicio a los tres acusados que se sientan en el banquillo por los atentados de Cataluña el 17 de agosto de 2017 está siendo especialmente bronco.

Hoy es el turno de los abogados de las defensas que preguntan al mosso dÈsquadra que instruyó las diligencias sobre los ataques terroristas en La Rambla y Cambrils.

"A ver si somos sensatos"

El magistrado Antonio Guevara, presidente de la sala de la Audiencia Nacional donde se juzgan estos hechos, ha abroncado en varias ocasiones a los letrados.

Muy enfadado les ha dicho que no iba a admitir ningún escrito más: "Estamos ya en juicio, por tanto eso de escritos a la secretaria, ni uno. Se van a ir todos a la basura".

El magistrado ha rechazado los escritos presentados durante la tarde de ayer: "Yo bastante tengo para estar leyendo escrititos de la gente...Estos es la última vez, a ver si somos sensatos".

"Impertinente"

Así ha comenzado la sesión pero no ha sido ni la primera ni la última vez que ha abroncado a los abogados durante su interrogatorio al investigador de los Mossos: "Eso que pregunta está en el procedimiento. Creo que usted no se lo ha leído. Yo es que sí he tenido la santa paciencia de leérmelo. "

Interrumpe constantemente las preguntas de los letrados e incluso les indica cuál es la forma correcta de interrogar a un testigo durante un juicio: "Tenemos directamente a la persona que hizo esas manifestaciones. No quiso responder. Hay que saber la estrategia de defensa"

Incluso les ha llegado a decir:" Creo que se nos ha olvidado la ley de enjuiciamiento criminal".

En este ambiente ha tenido que continuar la abogada de la defensa de Mohamed Houli Chemlal, herido en la explosión de Alcanar y acusado de colaboración para cometer los atentados.

La estrategia de la defensa

La defensa trata de demostrar que colaboró con los investigadores en todo momento desde que fue detenido y que ayudó a nuevos registros y a identificar la célula terrorista.

" En el principio de las declaraciones se extrajo una serie de información básica y a partir de ahí se trabajó, pero no resolvió todos los enigmas" ha dicho el agente que instruyó las diligencias quien ha destacado que la declaración de Houli al ser detenido fue "de muy poca utilidad, mínimamente muy poco".

"Si Houli no les hubiera revelado dónde tenían la pólvora, las bombonas, ustedes eso, no lo hubieran podido conocer" le ha preguntado la letrada al investigador. "Sí lo hubiéramos podido conocer porque esto lo reconstruyo el servicio de TEDAX".

"Si va a estar una hora para demostrar"

El juez Guevara la abronca de nuevo: "Si va a estar una hora para demostrar que colaboró y se arrepintió lleva 40 años conociéndose y no da su brazo a torcer", le ha dicho a la letrada.

Antonio Guevara ha pronunciado decenas de veces la palabra "impertinente" y ha amenazado con cortar el interrogatorio: "Se juzga a una célula, hay que saber quien estaba. Punto" ha sentenciado el magistrado.

