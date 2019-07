El líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, ha sido el primero en subir a la tribuna en esta segunda sesión de investidura. Durante su discurso ha pedido a Pedro Sánchez responsabilidad y diálogo. Estos son los titulares que ha dejado:

- "Se ha hablado de catalanes y vascos llamándoles la antiespaña. Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta pero no convenceréis por que convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho".

-"Denunciando una vez más la terrible anomalía democrática que supone que hoy en esta tribuna no esté nuestro amigo, presidente líder y candidatos que gano las elecciones generales en Cataluña, Oriol Junqueras. No soy yo quien debería estar aquí, si no tu, espero que lo estés viendo y espero estar a tu altura".

-"Señor Sánchez tengo una noticia para usted: usted no tiene mayoría absoluta. Por más que actúe como si la tuviera no la tendrá. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha? ¿Qué hace pidiéndole la abstención al señor Casado y a Rivera? ¿Que hace ignorándonos a nosotros? Dos horas de discurso de investidura y una sola mención de tres segundos al final a sus socios Unidas Podemos y cero menciones a Cataluña. Es el principal conflicto político que tiene sobre la mesa. Los elefantes que usted ayer ignoró somos manada y debería hacer una reflexión".

-"La sensación constante estos días es que sus gestos y sus palabras no se correspondían. La sensación ha sido de que ustedes no han negociado hasta el último minuto. La sensación ha sido de que ustedes están jugando al poker con la ilusión de centenares de miles de personas que salieron a votar el 28 de abril, algunos con la nariz tapada".

-"Usted ha venido aquí sin números, sin los deberes hechos. Aun se puede salvar la situación, una situación que sería de una irresponsabilidad histórica que solo pagará la izquierda tenga la bandera que tenga en el logo. Este pato lo vamos a pagar todos".

-"Si con estos mimbres que tenemos, con estas mayorías que tenemos no somos capaces de solucionar, proponer y dar respuesta a los enormes retos políticos que tenemos por delante merecemos todos que los hijos de Aznar y Don Pelayo nos pasen por encima si no somos capaces de ponernos de acuerdo. Nosotros aquí estamos".

-"Estamos llamados, estamos condenados a entendernos. Nuestro ofrecimiento señor Sánchez es este: entendámonos". "Los independentistas son los que bloquean, ustedes nos lo decían a nosotros. Ustedes que están aquí jugando a la ruleta rusa con darle una segunda oportunidad a Casado ,Rivera y Abascal de llegar a Moncloa".

-"A nosotros nos han espiado, nos han difamado, nos han pegado y nos han encarcelado. El presidente de mi partido, ganador de las elecciones en Cataluña, está siguiendo este debate en una celda de 11 metros cuadrados". "Nosotros ganamos las elecciones en nuestro país, en Cataluña. Somos el principal grupo catalán en esta Cámara, somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país, se tiene que hablar con nosotros".

-"Sean conscientes de algo señor Sánchez y señor iglesias, el único obstáculo a que la señora Arrimadas sea ministra del Interior, a que el señor Marcos de quinto sea ministro economía, a algunos ya se les está poniendo los pelos de punta, a que el señor Cantó sea ministro de Cultura y a que el señor Abascal sea ministro de Defensa, son ustedes y nosotros ¿Qué vamos hacer? esa es la pregunta".

-"El no a todo, el bloqueo a España, a parte de ser naif, es irresponsable. A mi no me roba España a mi me roba Rato, me roba Bárcernas, me roba Millet y me roba Pujol". "Lo único que pido es que nadie me pida a mi que deje de ser quien soy: republicano, de izquierdas e independentista catalán".