Ángeles Pedraza acusa a Sánchez de hacer "daño a España" con su decisión "indecente" de acercar al País Vasco a los presos de ETA

La presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer "daño a España" con su decisión "indecente" de acercar al País Vasco a los presos de ETA, y ha criticado que le den "pena" los mayores de 70 y no "los padres mayores de 70" que han "perdido a sus hijos".

"Me parece indecente. No puede pedir que se le dé al Gobierno nuevo cien días de creer en ellos, cuando ellos no han esperado ni dos semanas para hacer lo más dañino que se puede hacer, que es acercar a los presos que han asesinado a los nuestros", ha denunciado en declaraciones en el Congreso antes de participar en el homenaje anual a las víctimas del terrorismo.

En concreto, Pedraza se ha referido a la decisión del Gobierno de comenzar a acercar presos teniendo en cuenta los internos de más de 70 años de edad. "Yo le preguntaría que cómo le dan pena los mayores de 70 años y les va a acercar, y que qué va a hacer con los padres de 70 años que hemos perdido a nuestros hijos. ¿De qué manera les va a ayudar?", se ha preguntado.

"Me parece fatal que lo primero que haga sea hacer tanto daño en España, porque va a hacer muchísimo daño a mucha gente", ha avisado la que fuera presidenta de la AVT.