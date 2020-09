La oposición acusa al Gobierno de utilizar la Fiscalía para blindarse ante cualquier investigación

El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado que la Fiscalía "se dedique a defender al Gobierno" y ha informado en un acto con empresarios de que su partido va a registrar en el Congreso una comisión de investigación que analice la "gran imprevisión", "incompetencia" y "negligencia" del ejecutivo de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, incluidas cuestiones como "salvaguardar el tejido productivo". Así se ha pronunciado un día después de que el PP anunciase que registrará una comisión de investigación para depurar responsabilidades en la crisis del Covid-19 y se conociese que la Fiscalía del Supremo ha solicitado que se inadmitan todas las querellas contra el ejecutivo por su gestión del coronavirus. "Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado se dedique a defender al Gobierno que le ha nombrado", ha proclamado el líder de los 'populares', que ha añadido que "la seguridad jurídica está faltando" en el caso del Ministerio Público.

Dolores Delgado no

Casado ha dicho que tampoco "puede ser que la Fiscalía diga que no se puede investigar un caso de financiación irregular" de Podemos al que pertenece el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. "El PP avisó de que no se podía nombrar como fiscal general del Estado a una diputada socialista -Dolores Delgado- envuelta en un escándalo de extorsión a empresarios, periodistas, jueces y políticos", ha manifestado, para añadir que "ni los ciudadanos ni los empresarios se fían" de que esas instituciones vayan a aplicar su responsabilidad a todos por igual.

Otros partidos de la oposición como Vox o Ciudadanos también han relacionado las posiciones de la Fiscal General del Estado con la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las numerosas querellas presentadas contra miembros del Gobierno.

Falta de respeto

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió que el líder de la oposición y del PP, Pablo Casado, “no respeta las instituciones” cuando critica a la Fiscalía. Al hablar de los reproches de la oposición al papel jugado en este asunto por la fiscal general del Estado, la exministra Dolores Delgado, Montero arremetió contra Casado al entender que este es “un ejemplo más de la derecha de este país que no respeta las instituciones y no permite renovar los órganos” constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o RTVE. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, insistió en la crítica contra Casado porque “cuando no le gusta por donde se orienta la Fiscalía o cualquier institución inmediatamente la denosta”.