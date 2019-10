La Generalitat insiste en el diálogo, pero sobre amnistía y autodeterminación

El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, llegaba a una conferencia en Madrid con varios mensajes al Gobierno: la amnistía de los condenados y la autodeterminación: "El autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia es irreversible". Propone también una mesa de diálogo al Ejecutivo, que no ha tardado en responder su vicepresidenta, Carmen Calvo: "Salidas políticas, dentro de la ley. La autodeterminación no existe". Y recuerda a Torra que debe condenar la violencia y no "cuestionar" la actuación de los Mossos.

El conseller de Interior, Miquel Buch, los ha vuelto a defender en el Parlament, "orgulloso de la policía". Aunque ha tenido que escuchar como los comunes pedían su dimisión criticando la "brutalidad policial".

Precisamente, Pablo Iglesias, en Barcelona, ha propuesto una hoja de ruta para Cataluña: una mesa de diálogo que podría acabar en una consulta y el indulto a los presos, "nadie puede plantear lineas rojas, todos dispuestos a ceder en algo".

Mientras, en las calles de Barcelona, siguen las manifestaciones de estudiantes. Un grupo de universitarios ha tenido que entrar en clase saltando barricadas porque un grupo de encapuchados había bloqueado las puertas.