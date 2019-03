Javier Maroto: "La dimisión de Rajoy nunca hubiese traído elecciones, eso es una falsedad de Ciudadanos"

El vicesecretario general del Partido Popular, Javier Maroto, cree que la dimisión de Mariano Rajoy de la presidencia del partido "es una decisión muy personal" y que por eso solo se lo dijo a unas personas para "que no se contase".

Maroto explica que Rajoy quería ser él quien contase de la manera que contó su dimisión, "con esa grandeza de saber decir adiós a la política" y por eso eran pocos quienes conocían esa decisión.

Respecto a la situación en la que se queda ahora el Partido Popular, Maroto la define con la palabra "unidad" y se refiere a la situación de otras formaciones que han pasado por situaciones similares. "Hemos visto lo que sucede en otros partidos cuando se han dividido por otras razones y creo que la exigencia de nuestros militantes es que el paso que demos ahora sea una paso hacia una nueva etapa que genere ilusión", explica.

Maroto subraya que lo que necesita ahora su partido es "un proyecto ganador desde la unidad, porque solo desde la unidad ese proyecto es posible" y por tanto, cree que es interesante que suenen muchos nombres para suceder a Rajoy porque hay "muchos nombres de personas reconocidas y válidas en el PP".

"Hemos visto en otras opciones política congresos que se ganan pero que dejan heridas entre ellos y entre las bases porque la gente militante de un partido es gente de buena fe, que sufre porque tienen una idea", explica Maroto, que asegura que su partido va a hacer primarias porque "la opinión y la voz es solo de las bases".

Respecto a la fecha de celebración del próximo congreso extraordinario en el que se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy, Javier Maroto indica que será lo antes posible y que probablemente será en julio. Además insiste en que "se tiene que hacer de forma ordenada y transparente pero también de forma rápida por esa gente que confía que salgamos de esta experiencia traumática reforzados e ilusionados".

Preguntado sobre el futuro de Mariano Rajoy una vez que se elija a su sucesor, el vicesecretario general del PP suscribe las palabras del expresidente: "Creo que él ha dicho que su etapa en la política ha terminado", cuenta Maroto, que hace además un balance positivo del paso de Rajoy por el PP: "Él se va satisfecho con la contribución que ha hecho a España".

Maroto critica que quien no vea las cosas que se han hecho mal en el partido no puede arreglarlas, pero cree que hay que poner en valor el balance de la etapa de Rajoy porque los números le avalan.

Respecto a los pasos tomados por Rajoy tras conocerse que el PSOE presentaría una moción de censura, optando por no dimitir, Maroto subraya que "todos y hasta el último minuto intentamos que esa moción de censura no saliese adelante".

Dice que "se habló con todo el mundo pero al final la carta la tenía el PNV, para quien era muy difícil explicar apoyar una semana los PGE y traicionarlos después en solo cinco días".

Maroto subraya el esfuerzo hecho por el Partido Popular para evitar que la moción de censura saliese adelante, pero asegura que "la dimisión del presidente Rajoy antes de la votación no hubiese supuesto, como se encarga Ciudadanos de decir, que hubiésemos podido tener elecciones".

De esta manera, Maroto critica a Ciudadanos, quien en los últimos días ha asegurado que una dimisión de Rajoy hubiese evitado que Sánchez llegara a la Moncloa. "Ciudadanos está faltando a la verdad", asegura Maroto, que considera que el partido de Albert Rivera "falta a la verdad porque hay mucha gente que nos está viendo en casa y que no tienen, el conocimiento porque no debe tenerlo, de que cuando alguien presenta una moción de censura, el presidente que está ya no puede celebrar elecciones, por eso la dimisión de Rajoy nunca hubiese permitido a los españoles ir a las urnas".

Continúa explicando que "la dimisión de Rajoy no hubiese supuesto más que volver al 20 de diciembre, hubiese habido consultas con el Rey, se hubiese presentado Sánchez y solamente con la mayoría simple hubiese salido presidente". Por ello, añade, "la dimisión de Rajoy nunca hubiese traído elecciones, eso es una falsedad de Ciudadanos que por mucho que repitan no es cierto y su dimisión hubiese retrasado una semana la investidura de Pedro Sánchez".

El vicesecretario general del PP explica que para la investidura de Rajoy fue necesario que el PSOE se abstuviese, y por tanto, explica, "quienes tratan de decir qué hubiese sucedido si Rajoy hubiese dimitido, deben conocer esto".

Respecto a las declaraciones de José María Aznar, quien aseguraba que el victimismo como político es lo contrario al liderazgo y que no se considera militante de nada, Maroto opta por hacer un llamamiento a la unidad y al futuro. "Aquí no sobra nadie y tenemos que tratar de hacer un proyecto que aglutine sensibilidades", aseguraba.