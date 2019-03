Junts pel Sí busca un acercamiento con la CUP para que acepten a Mas como presidente

Junts pel Sí y la CUP pactaron la construcción de una república catalana ignorando la ley. Ahora ambas formaciones han vuelto al registro para concretar qué normas españolas no van a respetar desde el minuto 1.



El texto se interpreta como otro gesto de Junts pel Sí hacia la CUP para que acepten a Artur Mas como presidente. Pero la estrategia no funciona. Mientras, la resolución de ruptura con España hecha a medida de la CUP llega este lunes al parlamento catalán.



Para que cada partido se retrate, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido desde Espejo Público que la votación no sea secreta. Por su parte, aunque Ciudadanos irá a ese pleno lo considera un desafío democrático.

Al PP no le gustaría que la Justicia tuviera que intervenir y consideran que "el camino de los independentistas solo lleva al desastre". Este lunes comenzará el pleno de investidura con Artur Mas como el candidato propuesto por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Ante la situación económica y los planes de la Generalitat, sus funcionarios se están movilizando. Hoy se han manifestado reclamando la paga extraordinaria de 2012, pero también lo han hecho en defensa de la legalidad. El sindicato CSIF esta ofreciendo asesoría jurídica a todos aquellos que quieran saber si el Gobierno catalán les esta comprometiendo en alguna acción ilegal.