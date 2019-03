Mas asume la "responsabilidad" del 9-N y achaca su imputación a la rabia del Estado

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha agradecido la acogida por parte de "mucha, mucha gente" durante su declaración en el TSJC por su imputación por el 9-N. Mas ha dicho que es "importante" sentirse así en "estos momentos" y dice haberse sentido "muy reconfortado y muy acogido" porque "he visto a mucha gente dándome su apoyo".

El presidente de Cataluña ha explicado, en rueda de prensa tras declara ante el TSJC, que "el proceso de participación del 9-N fue la consecuenciencia de una inciativa institucional y política evidente", pero también de una "ejecución ciudadana". No obstante, considera que "por una acción como esta debería comparecer ante un Parlamento, nunca ante un tribunal y aún menos en una causa penal".

"Me declaro y no me escondo", ha añadido Mas, que ha subrayado ser "el máximo responsable de haber ideado e impulsado el 9-N". "Soy el único responsable de haber dado voz y voto el 9-N y el 27-S, soy responsable de todo esto, de escuchar a mucha gente, muchos Ayuntamientos y de poner las urnas", ha manifestado.

En el Palau de la Generalitat, ha subrayado que es el "máximo responsable de todo, no rehuyo ni una sola de mis responsabildades", pero ha dicho que intenta explicar la verdad, que es que "para organizar el 9-N, como no podía hacerlo la Generalitat, se cambió el formato, y la Generalitat colaboró e informó, y los ciudadanos ejecutaron, porque sino, no se podría haber hecho el 9-N". Además, explica que ha preguntado a los jueces si "actuar como un demócrata equivale a actuar como un delincuente", y ha expresado su rechazo a tener que declarar en una "causa penal".

Mas ha sostenido que "el éxito del 9-N es lo que provocó estas querellas, no fue un tema de derecho o leyes, sino una cuestión de rabia por el éxito, rabia de las instituciones que no aceptaron que se produjera esa partipación ciudadana". Asimismo, ha añadido que "nunca el éxito de la democracia debería acabar ante los tribunales de Justicia".

Mas, ante TSJC: "¿Actuar como un demócrata equivale actuar como delincuente?"

El presidente de la Generalitat, que ha ofrecido 45 minutos de rueda de prensa (15 de explicación y 30 de preguntas), ha asegurado que "no hay nada desde el punto de vista legal para presentar esta querella" y en su opinión, "el Estado está moviendo todo su aparato, pero actúa como árbitro de unos pocos", no obstante, ha dicho confiar en la independencia de nuestro sistema judicial.

Preguntado sobre la imagen de unión que se ha visto hoy cuando ha ido a declarar, ha explicado que "hasta ahora, siempre que hemos estado al límite en este proceso, hay consenso". "Siempre pensamos que habría desunión, que habría más intereses de partido que de país, pero siempre que se ha tomado una decisión importante, ha salido adelante", ha añadido.

Además, considera que las "imágenes de miembros de un gobierno entrando en un tribunal por poner las urnas", "a lo mejor" se difunden internacionalmente y, "si eso ocurre, es bueno que el país se vea que está unido". Asimismo, espera que "esta máxima no se extinga y siga funcionando, porque tenemos un proceso político" por delante.

Por último, y en referencia a la CUP aunque sin nombrarles, Mas ha afirmado que "hay que poner el consenso y el interés del país por encima de los objetivos partidistas".