Iceta: "Le dije a Forcadell que Mas no cuenta con nuestro apoyo"

Este jueves, el Tribunal Constitucional aceptó que el Parlamento debata la resolución independentista, tras ello, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en Antena 3 que "si el lunes aprueba la declaración independentista el Gobierno actuará de inmediato".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha explicado que no acudieron al TC como sí lo hicieron el PP y Ciudadanos porque "creíamos que el Tribunal no iba a acordar la suspensión; era una petición que no cabía y por tanto no la formulamos".

No obstante, asegura que les hubiera gustado que "la Mesa hubiese considerado que el texto era anti constitucional y anti estatutario y no lo hubiera admitido a trámite". Sobre que Ciudadanos y el PPC sí acudieran al TC, dice que "a veces todos sobreactuamos un poco, parece que así somos más firmes y más duros".

En cuanto a la reunión que mantuvo con la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, Iceta ha explicado que le dijo que "Mas no puede contar con nuestro apoyo" porque "no compartimos su proyecto", aunque sí le transmitió "la necesidad de trabajar juntos". Sobre Cataluña Sí que es Pot dice que le "extrañaría" que apoyaran la resolución en los términos en que se están planetando.



Iceta, en una entrevista a Espejo Público, ha explicado el calendario a seguir es que el lunes por la mañana el Pleno debate sobre la resolución, por la tarde será el Pleno de investidura con la intervención del candidato, Artur Mas. El martes por la mañana intenvendrían los grupos parlamentarios y por la noche sería la votación. En la primera votación solo vale la mayoría absoluta, y en caso de no lograrse, la segunda votación sería tras 48 horas, donde ya basta una mayoría simple, algo que, en opinión de Iceta, no cree que suceda.

Preguntado por un posible 'tamayazo', dice que "sería muy vergonzoso que una investidura se pudiera basar en algún tipo de transfuguismo". Además, señala que preferiría que la votación se hiciera en alto y por llamamiento para saber quién da su apoyo a quién.