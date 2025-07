ERC advierte al presidente de la Generalitat: "Sin financiación, el camino se le complicará mucho a Illa"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de que, si no se materializa la financiación singular para Cataluña, a su Govern "se le complicará mucho el camino".

Así lo afirma en una entrevista con el diario 'Ara', en la que alerta de que ERC no cerrará nuevos acuerdos con los socialistas si la financiación queda bloqueada. "No habrá nuevos acuerdos si esto no está resuelto, porque es una cuestión de mínimos", señala Alamany, que recuerda que ERC ya declinó negociar los presupuestos de la Generalitat para este año.

Según la secretaria de ERC, sería "más fácil" avanzar hacia la financiación singular si hubiese un presidente de la Generalitat con "más ambición nacional que el presidente de Murcia".

Considera que el acuerdo para desplegar la financiación singular alcanzado en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del pasado 14 de julio "fue una declaración de intenciones, sin más", que dejaba "en el aire" una cuestión "irrenunciable" como el principio de ordinalidad.

Alamany confirma que el partido al que pertenece impulsará una "proposición de ley que blinde legislativamente la recaudación" de los tributos por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña y sobre los reproches de Junts al acuerdo de financiación que impulsan socialistas y republicanos, reconoce que le gustaría más ver a la formación que preside Carles Puigdemont "haciendo", y no solo "criticando aquello que hacen los demás". "Aun así, estoy convencida de que acabaremos encontrando un camino donde defender juntos un avance nacional como es una nueva financiación para Cataluña", confía.

Caso Cristóbal Montoro

En lo que atañe a la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, subraya que "parece un chiste de mal gusto". "Los inspectores de Hacienda nos dicen que un nuevo modelo de financiación singular abriría la puerta a la corrupción, y el antiguo ministro de Hacienda nos demuestra que el corrupto era él", resume.

En cualquier caso, Alamany ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "muy desgastado" y cree que "tendrá las cosas muy y muy difíciles para agotar la legislatura".

Por otra parte, la secretaria general certifica su intención de postularse como alcaldable de ERC por Barcelona en las próximas elecciones locales, con el objetivo de "recuperar el equilibrio de la ciudad".

