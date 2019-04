José Manuel Villegas (C's): "Si Podemos deja de comentar lo que hacemos los demás quizá algún día hagan algo por este país"

José Manuel Villegas, vicesecretario de Ciudadanos, ha repasado varios temas de la actualidad política en una entrevista en Espejo Público.

El político catalán ha querido destacar que, a pesar de las críticas, su partido ha sido "el único que ha hecho algo por España en vez de estar enrocado".

Ha tenido palabras también, para su aliado en la pasada legislatura 'express'. "No ha habido conversación con el partido socialista, no tenemos datos de que haya reflexión. Estamos atentos al debate interno del PSOE", ha explicado Villegas.

El diputado de la formación naranja ha respondido a las críticas que dirigió Bescansa (Podemos) a su partido: "Si se abre la Comisión de Investigación del caso Bárcenas en el Congreso, es gracias a Ciudadanos; si se cambia la ley electoral que existe desde hace más de 40 años, es gracias a Ciudadanos... Si Podemos deja esa actitud de comentar lo que hacemos los demás, quizá algún día ellos también puedan hacer algo por este país".

Ante la posibilidad de que, tras el Comité ejecutivo del PP, Rajoy no acepte las seis condiciones propuestas por C's para comenzar las negociaciones, Villegas ha aclarado que "se deben aceptar para poder gobernar España" y que "si no quiere regenerar el país Ciudadanos no apoyará al Partido Popular".