José Luis Ábalos niega división entre los barones del PSOE por Bildu y no valora las críticas de Alfonso Guerra

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha negado que el Gobierno tenga un pacto con EH Bildu y ha asegurado que ni siquiera tiene la garantía de que la coalición abertzale vote finalmente sí a la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Coalición para el 2021.

Ábalos ha recordado que en la votación del pasado jueves, fueron 12 las formaciones políticas las que, al igual que EH Bildu, votaron en contra de la enmiendas a la totalidad a los Presupuestos.

"No hay división en el PSOE"

Asegura el Secretario de Organización que el apoyo de EH Bildu no ha provocado ninguna división en la ejecutiva del PSOE a pesar de las manifestaciones realizadas la semana pasada por el Presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page quienes lamentaron que Pablo Iglesias y su formación Unidas Podemos marcaran la agenda del Gobierno de coalición con los Presupuestos.

Vara ha "aclarado sus manifestaciones"

Ábalos ha asegurado que Fernández Vara ha estado en la reunión de esta mañana de la ejecutiva: "Ha intervenido, ha aclarado sus manifestaciones, pero sobre todo ha dejado muy claro que apoya a este Gobierno, y que el objetivo de este gobierno es sacar adelante unas cuentas públicas para afrontar los problemas que tiene España".

Con el resto de compañeros que han podido tener "alguna impresión" Ábalos asegura haber hablado con todos ellos y "todos han manifestado la misma voluntad y entienden cual es la realidad del país".

Sacar adelante las cuentas públicas

Según el secretario de Organización " no tienen intención de dejarse utilizar por los que no quieren al partido socialista, esto ya lo hemos vivido", asegura que es una estrategia de la derecha y asegura que el PSOE "siempre ha sido un partido muy rico en la diversidad y en la opinión" y cree que es un valor "que no cabe perder".

"Las realidades son muy distintas y las responsabilidades otras" contesta a Guerra

Ábalos preguntado por las durísimas críticas de Alfonso Guerra quien ha calificado el acuerdo con Bildu de "absolutamente despreciable" sólo ha querido responder: "Las realidades son muy distintas y las responsabilidades otras" .

Dice respetar sus palabras y ha asegurado que "a veces uno tiene más libertad de opinar y menos responsabilidades de actuación. Ahora tenemos una responsabilidad, la de sacar al país de la crisis en la que estamos por la pandemia del coronavirus, y para eso necesitamos cuentas publicas. No hay tiempo para especulaciones" ha sentenciado.