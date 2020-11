José Luís Ábalos justifica así el pacto PSOE Bildu: "Con la mentalidad de algunos en la democracia, la Transición hubiera sido imposible"

Lo decía alto y claro Pedro Sánchez cuando no era presidente del Gobierno, "le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo 5 veces". Cinco son, precisamente, los años que han pasado desde entonces y la situación, hoy, es bien distinta.

Pedro Sánchez es ahora presidente del Gobierno y aunque mantuvo el mismo discurso hasta hace unos meses, concretamente en 2019, "con Bildu no se pacta", hoy Bildu podría ser clave en la gobernabilidad. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, los colocó ayer en "la dirección del Estado".

En el Gobierno defienden contar ahora con ellos y atacan a quienes se lo reprochan. "Con la mentalidad de algunos en la democracia, la transición hubiera sido imposible" afirma José Luís Ábalos, ministro de Transportes.

Señalan al PP y desde el PSOE le culpan por no apoyar las cuentas públicas. "Que las califiquen como un radicalismo peligroso de la izquierda no indican dónde están estos presupuestos sino dónde se sitúa el PP, en el extremo donde no es capaz de moverse" asegura Adriana Lastra.

Pero no todos en el PSOE secundan esta estrategia. "No comparto nada ni con Bildu ni con Otegui" ha afirmado Susana Díaz. "¿Es plato de buen gusto? Pues no. Ninguno de nosotros si pudiera elegir estaría en esa opción" dice Adrián Barbón, presidente de Asturias.

Se suman al presidente extremeño, que ya aseguró sentir náuseas al pensar en ese pacto. El malestar es evidente aunque algunos prefieran no mojarse y esquiven así la polémica como Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.

Rechazo de la oposición

El Partido Popular quiere presionar al PSOE con el apoyo de Bildu a los presupuestos y ha lanzado en redes sociales una campaña con el título "Con Bildu no" para recordar a Pedro Sánchez lo que decía antes de ser elegido presidente del Gobierno.

Pablo Casado, líder de la oposición, ha compartido a través de sus redes sociales una foto con la hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, después de que el Gobierno decidiese ayer el traslado del condenado por su asesinato a una cárcel de Zaragoza.