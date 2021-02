Jordi Sabaté, el enfermo de ELA al que Pedro Sánchez prometió ayuda, explota un año después: "Mentiroso"

Hace más en año, el enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) Jordi Sabaté Pons, muy conocido en redes sociales por su lucha por visibilizar su enfermedad, enviaba un mensaje a través de Twitter al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Esto es un mensaje para el Gobierno de España, liderado por el Sr. Pedro Sánchez. 4.000 españoles enfermos de ELA nos estamos muriendo, y cada año mueren 1.000 enfermos más. Nos tienen abandonados y me gustaría saber el motivo. Gracias por su atención. Un saludo".

Fue entonces, hace ahora un año, cuando Sánchez le contestó con este mensaje: "Jordi, entiendo tu preocupación, la de personas enfermas de #ELA y otras enfermedades poco frecuentes. Me comprometo a seguir trabajando, desde el Gobierno y el ministerio de Sanidad, para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias. Debemos escucharos".

"Estoy indignado"

Desde entonces ha transcurrido un año y el Gobierno todavía no ha tomado ninguna medida para corregir el abandono que denunciaba entonces Sabaté, por lo que ha aprovechado la misma red social para arremeter contra Sánchez y demandarle la ayuda que entonces le prometió.

"Ha pasado un año y no has hecho nada. Mentiroso. No se puede jugar así con la esperanza de la gente y de los enfermos de ELA. Estoy indignado", ha escrito este sábado Sabaté. Su mensaje acumula ya miles de retuits. De momento, Sánchez no le ha contestado.