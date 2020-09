Daniel Rossines y su reto por los enfermos de ELA: cruzar a nado los 400 kilómetros de la costa de Cataluña

"Esto es para los enfermos de ELA. No es para mí, no es para ellos. Es para la gente que tiene una enfermedad que no tiene cura. ¡Vamos!".

El nadador Daniel Rossines no nada por él, nada por todos los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su reto, con el que quiere recaudar fondos para la investigación de esta terrible enfermedad, es subir a nado toda la costa catalana, de punta a punta.

Ya lleva cerca de 200 kilómetros y su llegada a Barcelona le estaba esperando Juan Carlos Unzué, el exjugador del Barcelona que anunció hace un tiempo que sufría ELA.

Brazada a brazada, Rossines está recaudando dinero para la investigación de la ELA. La enfermedad hizo que Daniel perdiese a uno de sus mejores amigos.

Trás llegar a Barcelona, Rossines seguirá su travesía rumbo al sur. Aún le quedan 12 etapas más. 400 kilómetros para financiar la investigación de una enfermedad que ahora mismo sigue sin cura.