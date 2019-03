Maroto, sobre Ciudadanos: "Yo no votaría al intermediario, votaría al PP o al PSOE"

Javier Maroto, secretario de Organización del Partido Popular, ha explicado durante la entrevista en Espejo Público que la posición de su partido sobre la soberanía nacional "ha sido contundente" y no considera que su enfoque haya sido un error a la hora de afrontar las elecciones catalanas, a la vez que ha señalado que los resultados de esos comicios no son extrapolables a las elecciones generales del 20 de diciembre.

Así, haciendo referencia al barómetro electoral de Antena 3, ha subrayado que el PP sería la primera fuerza política y el PSOE segunda, pero que la bajada de ambos partidos le da la llave a Ciudadanos para decidir quién gobierna.

Por ello, ha advertido, coincidiendo con el análisis del expresidente José María Aznar, de que el partido que dirige Albert Rivera pretende atraer el voto del "centro-derecha" cuando realmente se trata de una formación de "centro-izquierda" como "señala su página web". Maroto entiende, así, que Ciudadanos pactará con los socialistas porque ambos se "están haciendo ojitos políticos" y ha invitado al expresidente a participar en la campaña.

En este sentido, Maroto ha indicado que él votaría al PP o al PSOE pero no a Ciudadanos, lo que supondría "votar al intermediario", es decir, "un poquito a Rajoy y un poquito a Sánchez", hecho que sólo aporta "incertidumbre".

"La corrupción no es comprensible ni justificable"

Para intentar revertir la pérdida de votos de los populares, el político ha reiterado que este partido es el que ha conseguido devolver al país "a la senda del crecimiento" y que el único peligro al que se enfrenta para que no siga esa tendencia sería "un cambio de Gobierno". Asismismo, considera normal "el tirón de orejas" que le ha dado Bruselas al PP tras estudiar el presupuesto que pretende aprobar antes de acabar la legislatura.

Corrupción

El secretario de organización también ha pedido que en "la Justicia sean rápidos, porque las resoluciones judiciales a veces llegan años después", preguntado por Rodrigo Rato, que comparece este martes ante el juez. A su juicio, "el que la hace la debe pagar" tanto "en la calle" como "en los juzgados", y añadide que "en todas las familias hay garbanzos negros" y que lo más importante es "cómo se reacciona" ante estos casos.

"Cuando se ve que el compañero del partido es corrupto, me repugna como ciudadano", ha enfatizado Maroto. "No es comprensible y no es justificable" porque "hay mucha gente partiéndose la cara, en ocasiones gratis, en política", ha concluído.