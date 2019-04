Javier Maroto: "Estoy en contra del abuso de las ayudas venga de quien venga"

Javier Maroto, alcalde de Vitoria, ha sido denunciado por la plataforma 'SOS Racismo', que le acusa de los delitos de incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros. La querella está motivada por unas declaraciones del edil en las que aseguraba que los inmigrantes "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse", y tachó de "escandaloso" el caso de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria.



Maroto ha destacado en Espejo Público que el sólo se ha atrevido a denunciar un abuso en las ayudas y ha aportado los datos que tiene el Gobierno Vasco sobre las ayudas."Según datos del Gobierno vasco 2 de cada 3 magrebíes viven de las ayudas sociales, el 64% del total", comparte el alcalde.



Sostiene que las ayudas van desde los 866 euros hasta los 1.200 en función del número de hijos. Él solicita que los partidos cambien la ley porque "quienes pagan esas ayudas sociales de las que se abusan son los ciudadanos y muchos de ellos no llegan a ese sueldo".



Para acceder a esas ayudas se piden 3 años de empadronamiento y según el alcalde hay gente que sólo se empradrona para tener ayudas. Maroto mantiene que la misma asociación que le ha denunciado ha tenido que reconocer públicamente centenares de empadronamientos ficticios de personas que no vivían en la ciudad de Vitoria. Se muestra a favor de las ayudas pero no del abuso, "sea quien sea el que lo cometa".Compara el sistema de ayudas del País Vasco con el de los países escandinavos, aunque en España "también tienen ayudas sociales los delincuentes".



Mantiene que cuando llegó al Ayuntamiento de Vitoria había 240.000 habitantes y expulsó del padrón a 11.000 personas que se demostró que no vivían en la ciudad y sólo estaban empadronados para conseguir esas ayudas.