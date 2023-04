Javier Lambán promete crear la primera consejería de Soledad de España

La soledad, y las consecuencias derivadas o asociadas a ella, como los intentos de suicidio, han ganado espacio en el discurso político y hasta en los programas electorales. El presidente de Aragón, que opta el 28M a la reelección, creará la primera consejería de Soledad y Políticas Sociales en España. Según argumenta el PSOE aragonés, “esta decisión se fundamenta en la necesidad de dar a la soledad el tratamiento necesario dado el actual crecimiento de esta problemática”.

El partido de Javier Lambán se hace eco de una encuesta reciente que concluye que un 70% de los aragoneses que viven sin compañía han sentido soledad en el último año, según un estudio de la encuestadora 40db y según datos del INE, en el 28,8% de los hogares en Aragón vive una sola persona y se prevé que en 2037 sean un 32%.

Así, Javier Lambán ve necesario elevar el actual Observatorio de la Soledad de Aragón al máximo rango de la comunidad, con carácter de Consejería, junto a las políticas sociales, donde hasta ahora se encontraba integrada.

Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España. La población de 65 años o más representa el 22,36% de los habitantes de la región, en cifras del INE de 2022. Pero según el PSOE-A “las cifras demuestran que la soledad es un sentimiento que se empieza a extender más allá de las personas mayores y que se percibe como un problema real”.

Dos millones de adultos españoles se encuentran solos

El 22% de los aragoneses reconoce que, con frecuencia, no tienen a nadie con quien hablar; la mitad declara conocer a alguien que sufre o puede estar sufriendo soledad no deseada; y el 75% cree que la soledad no deseada es un problema muy o bastante importante en España en la actualidad.

De hecho, en torno al 22% de la población se ha sentido muy o bastante solo en el último año y, de ellos, casi el 70% declara que la mayoría de las veces ha sido de forma no deseada. 2,13 millones de personas mayores adultas se encuentran en soledad en 2020, según la Encuesta Continua de Hogares del INE.

La soledad como cuestión de Estado

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva meses trabajando en una estrategia nacional para combatir esta lacra. El Imserso preveía disponer de un borrador en torno al primer trimestre de 2023 (ya concluido) y llevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación.

El pasado 23 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley de Más País-Verdes Equo que instaba al Gobierno a poner en marcha un permiso de acompañamiento a personas que se encuentren en situación de riesgo inminente de suicidio. Tras recibir el aval de los 340 diputados, el Gobierno dio este lunes el primer paso para poner en marcha la iniciativa. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, se reunió con el líder de Más País para acordar la creación de un grupo de trabajo que estudie técnicamente cómo aprobar ese permiso.

Iniciativas en otros países

“Para demasiada gente, la soledad es la triste realidad de la vida moderna”

La iniciativa de Javier Lambán funciona ya en gobiernos nacionales de otros países. En Japón, las autoridades percibieron el primer repunte de los suicidios en más de diez años como consecuencia de la falta de contacto social durante la pandemia. Para atajar esta situación, el Gobierno nipón nombró en 2021 un ministro de la Soledad.

Seguían el ejemplo del Reino Unido, el país europeo en el que el mayor número de personas -en torno a 200.000- aseguraban sentirse solas. El Gobierno de la ex primera ministra Theresa May creó en 2018 la primera Secretaría de Estado de la Soledad. “Para demasiada gente, la soledad es la triste realidad de la vida moderna”, afirmaba May al anunciarlo.