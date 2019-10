El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expuesto que podría parecer "una broma macabra el hecho de que "algunos pretendidos historiadores" catalanes afirmen que Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Elcano o Colón eran catalanes. "Esto parecería un chiste de Eugenio, pero es una realidad que difunden y que apoyan y dan a conocer al mundo entero historiadores catalanes, que en mi opinión son absolutos mamarrachos, y que además sirve para dar fundamento a otros individuos que desde la política están destrozando la convivencia en Cataluña y también en el resto de España".

"Alteran la historia para inventar naciones"

Lambán ha afirmado que "desde hace ya algún tiempo la historia de Aragón, por razones políticas está siendo tergiversada, fundamentalmente y, sobre todo, desde Cataluña. El presidente aragonés ha presidido la primera reunión del Consejo Asesor para la Enseñanza de la Historia de esta legislatura. "La historia no da derechos, pero si es un elemento constitutivo de fundamental de cualquier comunidad política y, si hablamos de una comunidad política milenaria, como es el caso de la comunidad política aragonesa, la historia adquiere un relieve especial como componente de la misma".

"La Corona de Aragón no fue nunca una confederación ni catalanoaragonesa"

Ha añadido que "la Corona de Aragón no fue nunca una confederación y nunca fue catalanoaragonesa". El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que "resulta muy preocupante todo aquello que signifique tergiversar, todo aquello que signifique alterar en la historia", y que como cualquier otra disciplina científica, la historia, "debe ser hecha por profesionales, debe ser hecha desde la Academia, desde la universidad porque esta es la única historia creíble y verificable, es la única historia rigurosa a la que los ciudadanos nos tenemos que atener y considerar como elemento constitutivo de nuestra comunidad política". Ha argumentado que "los que alteran la historia para inventar naciones que a su vez separan las comunidades políticas incurren en responsabilidades políticas serias". Por ello, desde Aragón se va a hacer "una contribución seria, hecha por profesionales de la historia para corregir esas tergiversaciones, para conducir en la historia al terreno de la verdad". También, con el fin de "reivindicar con solvencia nuestra condición de elemento fundador y nuclear de la Corona de Aragón, que fue uno de los actores, que fue de las fracciones políticas más importantes de la Edad Media y que fue a su vez elemento constitutivo fundamental de España de la nación española". Javier Lambán se ha mostrado contrario a reproducir los errores "intencionados y espurios" en los que incurren otros, "diciendo a quienes tienen que escribir la historia cómo la tienen que escribir" e insta a respetarla una vez que sale de la academia, de las universidades, y a partir de ahí ser elemento "fundamentador" de la historia y el presente. Ha lamentado las consecuencias de los que algunos "aprendices de brujo" empezaron a poner en funcionamiento hace algunos años y que hoy tiene manifestaciones "ígneas" en algunas ciudades de Cataluña.

Un consejo asesor para evitar errores o tergiversaciones

El Consejo Asesor para la Enseñanza de la Historia se crea por el Decreto 13/2018, de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, que también regula la organización y funcionamiento del dicho Consejo. Se constituye como un órgano consultivo, que nace de la voluntad del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para prevenir e impedir que se produzcan errores en los contenidos relacionados con la historia, y en particular de la historia de Aragón, que se difundan en el ámbito de la educación no universitaria, así como en otros foros sociales. Su labor se centra especialmente en los contenidos curriculares, publicaciones y materiales digitales, y el asesoramiento sobre documentación relacionada con el patrimonio de Aragón. Tiene entre sus funciones la creación de material curricular; emitir informes sobre contenidos curriculares que se publiquen y afecten a la historia de Aragón o a la docencia de la historia de Aragón; emitir propuestas sobre modificaciones curriculares; y aquellas otras vinculadas a contenidos relativos a la historia aragonesa en los ámbitos educativo, cultural y patrimonial. Este órgano asesor estará constituido por el director general competente en materia de ordenación curricular, por dos vocales a propuesta de la Universidad de Zaragoza y por tres vocales propuestos por el Departamento competente en materia de educación no universitaria, entre profesionales del ámbito de la Historia y la Cultura Aragonesa, de reconocido prestigio en el ámbito académico, nombrados todos ellos por el consejero competente en materia de educación no universitaria y cultura. Está compuesto por la directora general de Planificación y Equidad, Ana Montagud, y a propuesta de la Universidad de Zaragoza por María Pilar Rivero Gracia y Eliseo Serrano Marín; y a propuesta del Departamento competente, María del Carmen Frías Corredor, Guillermo Fatás Cabeza y José Angel Sesma Muñoz.