La Comunidad de Madrid denuncia "vandalismo" en la acampada de Sol al convertir la fuente en una "piscina" y alerta de "graves" condiciones de salubridad

La Comunidad de Madrid vuelve a cargar contra la gran acampada a Sol que acaba de decidir que, por ahora, continúan con la protesta. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alerta de "graves condiciones de salubridad" en la estación de Metro de Sol, según sus argumentos por "la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación".

El consejero de Vivienda Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha enviado un informe técnico ambiental a través de una carta enviada al delegado del Gobierno, Francisco Martín. Dicho informe lo hizo Laboratorios Himalaya y según dichos análisis se identifica la presencia de amoníaco, aminas y otros compuestos orgánicos compatibles con procesos de acumulación y degradación de orina y desvelan concentraciones de amoníaco de hasta el 80% del valor límite ambiental de exposición diaria (14 mg/m3) en los pozos y pórticos de ventilación del suburbano.

La Comunidad añade además que va a incluir una serie de vídeos en los que se acreditarían actos vandálicos contra el patrimonio cultural. Desde el Ejecutivo autonómico han censurado imágenes de acampados haciendo uso de la fuente de la estatua ecuestre de Carlos III en Sol para darse un baño, con colchonetas hinchables o descansar en unas sillas plegables con los pies bajo el agua.

Miguel Ángel García Martín, consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, publicó en su perfil de X: "Los actos de hoy en la fuente de la estatua de Carlos III se añadirán a los escritos que presentemos ante la Justicia donde acreditamos los actos de vandalismo contra el patrimonio protegido de todos".

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