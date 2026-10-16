Marlaska niega la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta días después de la visita de los Reyes

Este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado a Ceuta para visitar las infraestructuras policiales en la frontera del Tarajal donde, junto al paso fronterizo, donde también se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional habilitado por su departamento en el polígono industrial. Tras ello comparece ante los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta.

Acompañado del nuevo delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, David de la Encina, el ministro ha recibido actualizaciones de la crisis migratoria y de la labor que realizan los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En las instalaciones visitadas además de alojar a migrantes que llevaron en la avalancha, se llevan a cabo las tareas de filiación y triaje de esto.

Hasta la fecha se han completado los triajes de casi 4.500 adultos y de unos 240 menores, de los alrededor de 3.020 que se encuentran en el sistema de protección autonómico, mientras que cerca de 7.000 personas están alojadas en los recursos habilitados por el Estado. Sin embargo, el Gobierno desconoce la cifra de los migrantes que quedan en las calles y montes, pero señalan que desde el 10 de agosto unos 11.300 han regresado a Marruecos de forma voluntaria y más de 350 han sido expulsado.

Comparece con polémicas

Su visita llega apenas un mes de la última vez que estuvo en la ciudad autónoma, momento en el que todavía quedaban asentamientos de migrantes en las playas y el que fuera delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, aún no había dimitido. En aquella comparecencia, aseguraba que se iban "a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer" en Ceuta.

Desde entonces han pasado más de tres semanas y las polémicas en torno a la crisis migratoria no han dejado de aumentar han aumentado. Entre ellas refiere a la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta los días de la avalancha migratoria del pasado mes de julio, un episodio del que el Gobierno no informó en su momento y que ahora justifica al calificarlo de un hecho "puntual".

Sin embargo, la última llega este viernes con la publicación de ABC sobre una nueva embarcación. Según han informado al medio fuentes policiales, el jueves la Guardia Civil divisó una patrulera marroquí que estuvo varada durante varias horas en aguas españolas. Un hecho que ocurre días después de la visita de los Reyes a las ciudades autónomas.

Puedes ver en directo comparecencia del titular de Interior desde la Delegación del Gobierno de Ceuta.