Isabel Díaz Ayuso tendrá 10 consejerías en su nuevo Gobierno y no va a descartar "a nadie porque no sea del PP"

Isabel Díaz Ayuso ha confirmado en Espejo Público que va a reducir "un poco" su próximo Gobierno. La presidenta autonómica, clara triunfadora de las elecciones en Madrid tendrá dentro de su Ejecutivo 10 consejerías y aunque no ha querido dar nombres porque "no los tiene claro" ha avanzado que quiere contar "con los mejores gestores" la mayoría del PP aunque ha zanjado que no va a descartar a nadie "porque no sean del PP".

La jornada de resaca electoral tiene nombre propio tras las elecciones en Madrid: Isabel Díaz Ayuso. La política ha sido entrevistada por Susanna Griso en Espejo Público y ha informado de que las primeras políticas de su Ejecutivo van a ir enfocadas a la economía "mientras siguen llegando las vacunas y pido controles exahustivos en el aeropuerto Madrid-Barajas". "Reducciones fiscales, bajada histórica del IRPF" son entre otras las medidas que quiere poner en marcha "sin que se las tumben" en la Asamblea.

"Iglesias no quería ni vivir ni trabajar en Vallecas, pero hacía falta urnas para demostrarlo"

La gran triunfadora de las elecciones a la Asamblea de Madrid ha reconocido en Antena 3 que en los últimos días de campaña "percibía una gran ilusión por parte de muchísimos ciudadanos de todo color, de toda procedencia de Madrid, muy especialmente los jóvenes que son un termómetro siempre para la participación, pero hasta el final quise ser prudente y esperar".

En reiteradas ocasiones, Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su intención de gobernar en solitario, algo que tras el 4M va a ser posible porque Vox ya ha anunciado que facilitará su investidura.

Sobre su nuevo Gobierno

La presidenta parece tener las ideas claras en cuanto a su nuevo equipo de trabajo se refiere. En la ya pasada legislatura gobernó con Ciudadanos y sus desencuentros con el vicepresidente Ignacio Aguado fueron públicamente conocidos. "Tengo claro que voy a reducirlo un poco y después quiero contar con los mejores gestores, la mayoría son del PP pero en este año y medio con tantas dificultades he conocido a muy buenos gestores que creo que podrían seguir trabajando y ofrecer muy buen servicio a los madrileños".

Preguntada concretamente sobre Marta Rivera de la Cruz de Ciudadanos, Ayuso ha dicho: "La verdad es que a lo largo de este año y medio ella y su equipo han trabajado de maravilla y he conocido a algunos gestores o que han aprendido y ahora han adquirido muy buen nivel", pero matiza "todavía no tengo claros los nombres, sí tengo más o menos perfiladas las consejerías y qué quiero hacer con Madrid y por dónde empezar".

Se siente orgullosa de los tabernarios

Tras su contundente triunfo ha contestado a José Félix Tezanos que aludía a sus votantes como "tabernarios". La mandataria ha definido en Espejo Público "como todo aquel que decide que la vida sigue y que se puede tomar una cerveza o un café, pero que quiere seguir viviendo. Que quiere ver a los suyos de vez en cuando y que necesita el contacto de los demás".

Además ha mostrado su "orgullo" por esos tabernarios y ha añadido que "donde no ha habido tabernario ha habido mucho más desánimo y no ha ido mejor el virus."

Preguntada por la dimisión de Pablo Iglesias

La campaña para las elecciones madrileñas se polarizó nada más entrar en la competición por la Puerta del Sol de Pablo Iglesias que pese a mejorar los resultados de Unidas Podemos ha anunciado que se retira de la vida política.

Con ironía, Ayuso ha bromeado con que España ya le debe dos. "Efectivamente vamos por la segunda, él no quería ni vivir ni trabajar en Vallecas, pero hacía falta urnas para demostrarlo. A ver si una tercera y es el Gobierno el que baja a pie de calle y se dan cuenta que después de la política de comunicación toca la gestión".