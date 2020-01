Isabel Díaz Ayuso sobre el problema de la contaminación: "Nadie se ha muerto de esto"

Isabel Díaz Ayuso ha defendido que nadie se muere a causa de la contaminación. Así lo ha expresado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista concedida a la Cadena Ser por Año Nuevo, en la que se le ha preguntado a la líder del gobierno autonómico sobre las políticas medioambientales que su ejecutivo pretende poner en marcha.

"Nadie ha muerto de esto", ha afirmado Díaz Ayuso, a lo que ha añadido: "Yo no quiero que se genere una alarma de salud pública porque no la hay". Aparte de negar el efecto que, por ejemplo, la contaminación del aire pueda tener en la salud de los ciudadanos, la dirigente de los populares madrileños ha defendido que Madrid es una de las capitales con mayor longevidad del mundo y que destaca por tener una de las mejores redes de transporte público del mundo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido reiterar sus argumentos diciendo que "no se va a morir la gente" y que "no es real" como muchas voces del activismo defienden. "La contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas bien en ese sentido", ha afirmado en la entrevista.

Por otro lado, Díaz Ayuso ha querido subrayar la "absoluta"coordinación que existe entre su gobierno y el municipal de Madrid en materia de medio ambiente. Es más, ha querido recalcar el trabajo que se está realizando en la capital del país para mejorar la calidad del aire. A su vez, ha mostrado su apoyo al proyecto 'Madrid 360', el plan con el que José Luis Almeida pretende sustituir el de Madrid Central de Manuel Carmena.