Isabel Díaz Ayuso dice que el consejero de Cs Alberto Reyero tiene a Pablo Iglesias de "jefe"

Nuevo ejemplo más de la crisis en el ejecutivo de la Comunidad de Madrid por las malas relaciones entre los consejeros del Partido Popular y de Ciudadanos. Se ha conocido la carta que envió a Amnistía Internacional el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, responsable de las residencias de mayores hasta que la presidenta le retiró las competencias.

Reyero se quejaba en su escrito de no recibir ayuda por parte de la Consejería de Sanidad, en manos del Partido Popular, para salvar vidas en los geriátricos. La carta es del 12 de abril, en los días que más duramente estaba golpeando la pandemia. Un episodio más de los que ya ha protagonizado en sus enfrentamientos con la otra consejería implicada en la gestión de la pandemia.

Pablo Iglesias, el jefe

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado el contenido de esa carta. Díaz Ayuso se ha preguntado dónde ha estado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al que ha señalado como "jefe" de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la gestión de residencias: "¿Dónde está el jefe de Reyero que es Pablo Iglesias, además de estar echando gasolina en este debate y haciendo tanto daño? No nos ha ayudado ni a mi consejero, ni por supuesto a la Comunidad de Madrid... no han ido a un hospital, no han ido a una residencia. Por hacer ni siquiera nos han llamado", ha lanzado.