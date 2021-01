Isabel Díaz Ayuso cree que las críticas de Ábalos a Casado no vienen "a cuento" y le pide soluciones en Barajas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado en Espejo Público que Madrid ha vivido una nevada "histórica" con el temporal Filomena que ha "triplicado" las previsiones.

Preguntada por si pudo fallar la prevención ante en temporal, la presidenta ha apuntado que "no se puede estar preparado para una nevada de estas características".

Ayuso ha censurado las críticas del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al presidente del PP, Pablo Casado, por sus imágenes quitando nieve con una pala. "No vienen a cuento", ha lanzado.

La presidenta ha pedido al ministro que ponga soluciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas "para que la gente no esté durmiendo tirada en el suelo" o recuperar pronto las PCR, porque les consta que no se están realizando. "Cada uno tiene que hacer su trabajo y entre todos agradecernos el trabajo conjunto", ha apuntado.

En cuanto las críticas deslizadas por el ministro sobre su falta de presencia, la presidenta ha asegurado que ha estado "al pie del cañón desde el primer momento" y ha insistido en que "no es lo mismo estar encima de las cosas que en medio".

"No hay que poner en un ranking a quien se ha visto más o menos, porque si no, muchos miembros del gobierno no estarían en las primeras posiciones", ha apuntado.

Vuelta de los centros educativos

Ayuso ha dicho que espera poder informar a las familias "lo antes posible" sobre si se abrirán los colegios el miércoles tras el temporal, ya que a día de hoy no pueden garantizarlo al 100%.

Por el momento, no lo pueden garantizar porque tienen que valorar cómo evolucionan las heladas así como inspeccionar los centros para asegurarse de que todas las instalaciones "están en perfecto estado y que no puede haber ningún tipo de derrumbe".

"Nos gustaría recuperarlas este miércoles pero no ser posible intentaremos decírselo a las familias y a los colegios lo antes posible. Lo mismo hoy o mañana", ha apuntado.

Zona catastrófica

Ayuso ha apuntado que los alcaldes que quieran solicitar la declaración de zona catastrófica "van a tener nuestro respaldo". Vamos a poder afrontar destrozo mobiliario, vegetal. Esta nevada ha creado numerosos daños en instalaciones, cubiertas, tejados", ha explicado.