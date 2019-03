Irene Lozano advierte a Sosa Wagner de que es difícil que alguien le iguale en "mezquindad"

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Irene Lozano ha advertido al cabeza de lista del partido en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner, de que va a resultar difícil que alguien le iguale en "mezquindad" después de que el martes publicara un artículo en el que apostaba por una coalición del partido con Ciudadanos y en el que calificaba el comportamiento en el ámbito del partido magenta de "autoritario y sectario".

"Quienes no comparten el criterio de la dirección lo pudieron decir hace nueve meses en el congreso de UPyD, aquél que tu presidiste", critica Lozano en una carta.

La diputada ha recordado que en dicho congreso se votaron resoluciones como el punto 1.4.1 de la Ponencia Política por el que UPyD será lo mismo en Cataluña que en el resto de España. "Eso lo han aprobado los delegados", ha subrayado y critica que la coalición "ningún delegado" la planteó por lo que señala que se trata de una idea de "escasa preocupación" entre los afiliados.

A su juicio, "lo peor" del artículo de Sosa Wagner es que pretende "desacreditar" a UPyD, en lugar de convencer al resto de militantes del partido en su idea de acudir en coalición a las elecciones municipales, autonómicas y generales del año que viene.

"Dices que es un partido 'autoritario y sectario'. Y en esa frase escrita con el azul acerado de las reyertas, has hecho ciertas las palabras de Buffon: 'El estilo es el hombre'", ha manifestado y critica que él se haya presentado "bajo esas siglas autoritarias".

En este sentido, Lozano ha ironizado diciendo que espera que "pronto" Sosa Wagner pueda explicar "la falta de autonomía política y financiera" con la que se ha desempeñado en Bruselas, así como el control sobre sus votos o el dinero. "¡Ha sido terrible!".

Analizando el texto del eurodiputado, Lozano, que recalca su compromiso con "el programa y los votantes" de su partido, dice que le resulta "asombroso" haberle oído hace "unos meses" defender que UPyD no debía reeditar el fracaso del PSOE y el PSC en cuestión de pactos, y verle ahora "en este lance". "¿Cuándo encarnabas un espíritu libre y valiente? ¿Antes de las elecciones, o ahora que tienes tu plan quinquenal?", ha criticado.

Por otra parte, Lozano ha recordado que según la última encuesta del CIS, la campaña a las elecciones europeas de Sosa Wagner es la peor valorada por los encuestados y que al eurodiputado no le conoce "ni el 12% de los españoles", que aprecian más "la ejecutoria del partido", ha explicado.

Así, ha asegurado que le sorprende que en el diagnóstico de Sosa Wagner sobre el resultado de UPyD en las europeas no haya considerado "el factor cabeza de lista como una parte del problema". "Cuando escribas tu hoja de servicios al país, no descartes la posibilidad de haberte equivocado", avisa Lozano que critica su "incoherencia" en Bruselas al votar a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea.

"Al final, suele suceder que mientras uno debate cómo mejor actuar para lograr esa sociedad, va mostrando su propia naturaleza, a veces con un simple acto o una sola frase. Me alegro de conocerte un poco mejor. Perdona que no me levante", sentencia así Lozano la carta dirigida a Sosa Wagner.